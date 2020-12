Se bo Calcit maščeval ACH Volleyju?

V 13. krogu 1. DOL bo v Kamniku na sporedu spopad med Calcitom in ACH Volleyjem. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Tivoliju so s 3:1 v nizih slavili oranžni zmaji, Kamničani pa so odločeni, da jim v domači dvorani danes vrnejo. V Taboru bo potekal sosedski obračun med Mariborom in Hočami, v Kranju se bo mudila Panvita, Salonit pa pričakuje Krko.

"Že v Tivoliju bi se tekma lahko končala tudi drugače, vendar svojih priložnosti nismo izkoristili. Ampak tako je v športu, enkrat se žoga obrne na tvojo stran, drugič na nasprotnikovo. Upam, da bomo v svoji dvorani Ljubljančanom vrnili za poraz na prvi tekmi," je o edinem letošnjem porazu Kamničanov dejal Miha Plot. Obračun v Kamniku bo štel tudi za točke v ligi MEVZA.

Vroče bo tudi v Mariboru, kjer bodo Merkurjevci na sosedskem obračunu proti Hočam lovili že 13. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. "Tekme s sosedi so vedno zanimive in škoda je, da gledalci ne bodo mogli videti sosedskega obračuna v živo, kjer se bo igrala kakovostna odbojka. Mi smo v veliki seriji zmag, a tudi Hočani so zmagali zadnji dve tekmi in so ujeli dobro formo. Moramo pristopiti v tekmo tako, kot je treba, in se boriti na igrišču za vsako žogo. Samo tako bomo prišli do rezultata, ki si ga želimo," pred tekmo razmišlja trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

1. DOL, moški, 13. krog: Sobota, 5. december:

18.00 Merkur Maribor – Hoče

18.00 Hiša na kolesih Triglav – Panvita Pomgrad

18.30 Calcit Volley – ACH Volley

19.00 Salonit Anhovo – Krka