Ljubljanski ACH edini zmagal na domačem parketu

Trinajsti krog odbojkarskega prvenstva se je začel v Kranju, kjer je Alpacem Kanal zmagal s 3:0. Slovenski prvak ACH Volley je na domačem terenu s 3:1 premagal Panvito Pomgrad, s katero se bo konec meseca pomeril v finalu pokala Slovenije. Zanimivo je bilo tudi v Mariboru, kjer bo zmagala druga ekipa prvenstva, Calcit Volley (3:1). Fužinar je doma izgubil z odbojkarji Krke (0:3).