Velikani bi se radi izognili Nemcem, Hrvaška prvič proti Srbiji?

Pred žrebom za SP 2022: Boben 1: Katar, Brazilija, Belgija, Francija, Argentina, Anglija, Španija in Portugalska

Boben 2: Mehika, Nizozemska, Danska, Nemčija, Urugvaj, Švica, ZDA in Hrvaška

Boben 3: Senegal, Iran, Japonska, Maroko, Srbija, Poljska, Južna Koreja, Tunizija

Boben 4: Kamerun, Kanada, Ekvador, Savdska Arabija, Gana, zmagovalec evropskih kvalifikacij (Wales/Škotska/Ukrajina), zmagovalec medcelinskih kvalifikacij (ZAE/Avstralija/Peru) in zmagovalec medcelinskih kvalifikacij (Nova Zelandija/Kostarika)

Katar bo gostil 22. svetovno prvenstvo. V zgodovino se bo vpisalo kot prvo, ki ne bo potekalo sredi koledarskega leta. Poprej se je uveljavila tradicija, da mundial poteka junija ali julija, včasih tudi že maja. Zaradi vremenskih razmer, izredne vročine, ki vlada na Arabskem polotoku v poletnih mesecih, pa bodo boji za naslov svetovnega prvenstva letos izjemoma potekali od 21. novembra in 18. decembra. Zaradi tega se bodo morali prilagoditi številne lige in klubska tekmovanja, z novo realnostjo bodo imeli opravka tudi navijači, vajeni uživanja v nogometnih spektaklih v času poletnih počitnic.

V Katarju naj bi po uradnih podatkih gostiteljev med gradnjo objektov umrlo 37 tujih delavcev, številni evropski mediji pa so poročali o več tisoč smrtnih primerih ... Foto: Guliverimage

Izbor Katarja za gostitelja SP 2022 se je znašel pod drobnogledom. Prah dviguje nemalo afer, od sumov o korupciji in pranju denarja pa do obtožb o nečloveških razmerah in zlorabah, s katerimi so imeli opravka tuji delavci iz siromašnejših držav, ki so v zadnjih letih v Katarju sodelovali pri gradnji modernih nogometnih objektov. Igralo se bo na osmih stadionih, ki so med seboj oddaljeni največ 70 kilometrov. Tako bo na zelo majhnem prostoru združeno ogromno število navijačev, ki bodo pripotovali v Katar z vseh koncev sveta in se srečali z drugačno kulturo ter pravili obnašanja, kot so jih bili vajeni na prejšnjih prvenstvih. Denimo leta 2018 v Rusiji.

Žreb bodo vodili nekdanja ameriška nogometašica Carli Lloyd (na fotografiji), nekdanji angleški reprezentant, zdaj pa uveljavljeni televizijki komentator Jermaine Jenas, ter angleška voditeljica Samantha Johnson. Pri plesu kroglic bodo pomagali Nemec Lothar Matthäus, Brazilec Cafu, Katarec Adel Ahmed Malala, Iranec Ali Daei, Srb Bora Milutinović, Nigerijec Jay-Jay Okocha, Alžirec Rabah Madjer in Avstralec Tim Cahill. Foto: Reuters

Nemci pod vodstvom Flicka nepremagljivi

Hans-Dieter Flick je leta 2020 popeljal Bayern do evropskega naslova, letos želi na svetovni prestol popeljati nemško reprezentanco. Foto: Getty Images Žreb skupin se bo pod vodstvom predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina začel ob 18. uri. V bobnu bo 32 kroglic, ki bodo izbrane v osem skupin s po štirimi udeleženci. V vsaki skupini je lahko le en predstavnik konfederacije, izjema je le Evropa, ki bo v Katarju zastopana s 13 državami, kjer sta lahko v skupini največ dva.

Iz prve jakostne skupine bi si večina udeležencev najraje za tekmeca izbrala gostitelja Katarja, ki ne spada med najboljše reprezentance na svetu. Proti njemu se je nazadnje pomerila Slovenija in se z njim v prijateljskem srečanju razšla brez zadetkov.

V drugi jakostni skupini je največjega spoštovanja vredna Nemčija. Nihče izmed prvopostavljenih velesil si noče za tekmeca štirikratne svetovne prvake, ki so po lanskoletnem razočaranju na Euru 2020 (izpad v osmini finala) in menjavi selektorja, Joachima Löwa je nasledil Hansi Flick, nanizali osem zmag, nazadnje pa remizirali v gosteh z Nizozemsko, še enim nogometnim velikanom, ki je uvrščen v drugem bobnu.

Brazilija edina na svetu, ki je nastopila na prav vseh

Brazilci se lahko kot edini na svetu pohvalijo s petimi naslovi svetovnega prvaka. Foto: Reuters Elf je bila tudi prva evropska reprezentanca, ki si je zagotovila nastop v Katarju. V kvalifikacijah je sicer najbolj navdušila Brazilija, jih končala brez poraza (le trije remiji), podobno pa velja tudi za drugouvrščeno južnoameriško sosedo Argentino (šest remijev). Brazilija je edina država, ki je nastopila na vseh SP. Tradicija se ne bo izneverila tudi tokrat, v Katarju bo nastopila že 22. na svetovnem prvenstvu. Naslednji na večni lestvici, Nemci, bodo praznovali jubilej, to bo njihova 20. udeležba.

Velikani iz prvega bobna se tako želijo izogniti Nemčiji, današnji žreb pa bi lahko postregel z zgodovinskim razpletom, kar se tiče držav, zraslih na področju nekdanje Jugoslavije. Hrvaška, ki bo letos branila drugo mesto, bi se lahko prvič na velikem nogometnem tekmovanju pomerila s sosedo Srbijo, ki se podaja v Katar polna ambicij in načrta, da po nedavnem porazu na Danskem (0:3) poskrbi še za nekaj sprememb v svoji igri in pristopu.

Hrvaška je v finalu zadnjega SP 2018 priznala premoč Franciji (2:4). Foto: Reuters

Srbi so v tretjem bobnu, kjer se večina udeleženk najbolj boji Senegala, aktualnega afriškega prvaka, ki ima v svojih vrstah tako Sadia Maneja kot še ogromno izjemnih igralcev iz največjih evropskih klubov.

Uvertura že ob 11. uri po slovenskem času

Na SP 2022 bo nastopilo sedem od osmih reprezentanc, ki se lahko pohvalijo z naslovom svetovnega prvaka. Izostala bo le Italija, štirikratni svetovni prvak, ki se je v zadnjem obdobju poigrala s čustvi navijačev. Lani jih je navdušila, osvojila naslov evropskega prvaka in poskrbela za ogromno evforijo na Apeninskem polotoku, letos pa je neslavno pogorela v kvalifikacijah. Sledilo je ogromno razočaranje, saj bo Italija izpustila že drugo svetovno prvenstvo zapored.

V Katarju se je nedavno mudila tudi slovenska reprezentanca in se proti dvema udeležencema letošnjega SP razšla brez zmagovalca. Tako proti Hrvaški (1:1) kot tudi Katarju (0:0). Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo se bo začelo v ponedeljek, 21. novembra 2022, ko se bo gostitelj Katar pomeril proti tekmecu, katerega ime bo izvedel na današnjem žrebu, na stadionu Al Bajt v Al Horu (kapaciteta 60 tisoč gledalcev). Dvoboj se bo igral že ob 11. uri po slovenskem času.

Finale bo 18. decembra na stadionu Lusail v Dohi. Svetovni prvak bo tako znan le teden dni pred božičnimi prazniki.