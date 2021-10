Slovenci tudi proti dvakratnim evropskim prvakom

Slovenska futsalska reprezentanca je dobila tekmece za evropsko prvenstvo 2022. Tega bo med 19. januarjem in 6. februarjem gostila Nizozemska, na žrebu v Zeistu pa so Slovenci, ki bodo sedmič igrali na EP, v skupini B dobili Kazahstan, Italijo in Finsko.

Zbrane na žrebu, ki sta se ga udeležila tudi selektor Slovenije Tomislav Horvat in referent za futsal pri Nogometni zvezi Slovenije Stane Kokalj, je uvodoma nagovoril prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je poudaril, da je prepričan, da bo to poseben in izjemen turnir.

Prejšnje prvenstvo je 2018 gostila Slovenija, prvaki pa so postali Portugalci, ki bodo tako branili naslov prvaka. Tokrat bodo igrali v skupini A skupaj z gostitelji, Ukrajinci ter Belorusi ali Srbi. Slednji bodo novembra letos igrali še dodatne kvalifikacije

Slovenija se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003) in Andrej Dobovičnik (2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Horvat se bo v tej vlogi predstavil premierno.

Tomislav Horvat je tretji selektor, ki bo Slovence vodil na evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Amsterdam in Groningen

Tokratno EP se bo s skupinskim delom začelo 19. januarja, četrtfinale bo 31. januarja in 1. februarja, polfinale pa 4. februarja. Za tretje mesto bosta poraženca polfinala obračunala 6. februarja, isti dan pa bo tudi finale.

Tekmovanje bo na sporedu v Amsterdamu in Groningenu. V Amsterdamu bodo ekipe igrale v športnem objektu Ziggo Dome, ki sprejme 10.500 gledalcev, v Groningenu pa bodo tekme (le v skupinskem delu) v športni dvorani MartiniPlaza (3900).

Novinci na EP so BiH, Finska, Gruzija in Slovaška, ob Portugalcih pa se doslej z evropskim naslovom lahko pohvalijo še Španija (7), Italija (2) - leta 2003 in 2014 - in Rusija (1 naslov).