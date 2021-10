Branilci naslova za uvod z Dobrepoljem

Drugi pari so Proteus Postojna - Bronx Škofije, Futsal Olimpija - Oplast Kobarid, Sevnica - Siliko, Benedikt - Hiša daril Ptuj, Miklavž - Litija, KIX Ajdovščina - Meteorplast Šic bar in Extrem - Mlinše.

V dosedanjih šestindvajsetih sezonah je pokalni naslov devetkrat pristal v Litiji, štirikrat so ga osvojili igralci Dobovca, po trikrat sta slavila Oplast in Puntar, Luvin in Proen Maribor po dvakrat, po enkrat celjski Pelikani (Maxi klub), Gorica in Bronx Škofije.