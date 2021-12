Bo Slovenija lovila elito proti nekdanjim bratom iz Jugoslavije?

Slovenska nogometna reprezentanca bo le nekaj tednov po tem, ko je postalo dokončno jasno, da jo bo vsaj še nekaj let vodil Matjaž Kek, spoznala imena tekmecev lige narodov. Kroglice bodo zaplesale ob 18. uri, Slovenijo pa v tretji izvedbi tekmovanja, v katerem je okusila že obe skrajnosti, saj je bila tako zadnjeuvrščena (2018) kot najboljša (2020), čakajo najtežji izzivi do zdaj. Prvič bo imela opravka z drugo najvišjo kakovostno skupino.

Kakovostne skupine lige narodov pred žrebom: Liga A:

Prvi boben: Francija, Španija, Italija, Belgija

Drugi boben: Portugalska, Nizozemska, Danska, Nemčija

Tretji boben: Anglija, Poljska, Švica, Hrvaška

Četrti boben: Wales, Avstrija, Češka, Madžarska Liga B:

Prvi boben: Ukrajina, Švedska, Bosna in Hercegovina, Islandija

Drugi boben: Finska, Norveška, Škotska, Rusija

Tretji boben: Izrael, Romunija, Srbija, Irska

Četrti boben: Slovenija, Črna gora, Albanija, Armenija Liga C:

Prvi boben: Turčija, Slovaška, Bolgarija, Severna Irska

Drugi boben: Grčija, Belorusija, Luksemburg, Severna Makedonija

Tretji boben: Litva, Gruzija, Azerbajdžan, Kosovo

Četrti boben: Kazahstan/Moldavija*, Ciper/Estonija*, Gibraltar, Ferski otoki Liga D:

Prvi boben: Kazahstan/Moldavija*, Ciper/Estonija*, Liechtenstein, Malta

Drugi boben: Latvija, San Marino, Andora



* marca bosta odigrani tekmi za obstanek

Slovenija se je pomerila z vsemi, razen z Irsko

Slovenija je zadnjo letošnjo tekmo odigrala 14. novembra v Ljubljani in premagala Ciper z 2:1. Foto: Grega Valančič/Sportida S kom bi se lahko Slovenija pomerila v ligi narodov, ki bo na sporedu junija (štiri tekme) in septembra (dve tekmi) prihodnje leto, selektor Kek pa jo je napovedal kot mini Euro za Slovenijo? Med možnimi tekmeci v tem trenutku izstopa Srbija, ki si je že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 pa bodo med 16 udeleženci druge najmočnejše skupine lige narodov čez tri mesece nastopile še Rusija, Škotska, Švedska in Ukrajina. Prav vse bi se lahko znašle v skupini s Kekovo četo, ki je uvrščena v četrti kakovostni boben lige B.

Možen je tudi scenarij, po katerem bi se lahko Slovenija znašla v skupini z dvema nekdanjima "bratoma", izbranima vrstama Bosne in Hercegovine ter Srbije, pot pa bi lahko najboljše slovenske nogometaše odpeljala tudi na sever Evrope, kjer ne manjka kandidatov (Islandija, Finska, Norveška, Švedska, Škotska …).

Med možnimi tekmeci je tudi Bosna in Hercegovina, ki je v drugi izvedbi lige narodov nastopala z elito, a nato izpadla iz lige A. Foto: Reuters

Med možnimi 12 tekmeci izstopa tudi Irska. Je namreč edina izmed kandidatk, s katero se slovenska nogometna reprezentanca v treh desetletjih, odkar nastopa kot samostojna država, sploh še ni pomerila. Niti na prijateljskem srečanju.

V ponedeljek se je na plesu kroglic v Nyonu, ko so bile v bobnu vroče kroglice največjih evropskih klubov, pripetilo kar nekaj napak. Prireditelji si želijo, da bi današnji žreb potekal brez težav. V skupini B bo treba upoštevati nekaj pravil, zaradi politične napetosti se ne smeta v isti skupini znajti sprti sosedi Rusija in Ukrajina, zaradi prevelike oddaljenosti pa se ne bodo smeli v isti skupini znajti Armenija in Islandija ter Izrael in Islandija, če govorimo o ligi B.