Evropska elita brez Slovenije pred enim najbolj čudnih žrebov

Evropsko prvenstvo bo leta 2020 prvič v zgodovini potekalo v več kot dveh državah. Predhodnik Aleksandra Čeferina na predsedniškem sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) je pred leti prižgal zeleno luč za idejo, v kateri bi Euro potekal po celotni stari celini. Tako bodo najboljši nogometaši Evrope nastopili v kar 12 različnih državah.

Zaradi znanih prizorišč v skupinskem delu EP 2020 in seznama 20 udeležencev Eura, ki so si to zagotovili v skupinskem delu kvalifikacij (Slovenija je v skupini G zasedla četrto mesto in ostala brez možnosti za nastop, saj zaradi skromnega učinka v lanski ligi narodov ni pridobila možnosti nastopa v dodatnih kvalifikacijah), je deloma že znana sestava skupin.

Kako so pred žrebom sestavljeni bobni? Prvi boben: Italija, Belgija, Anglija, Nemčija, Ukrajina in Španija

Drugi boben: Francija, Poljska, Švica, Hrvaška, Nizozemska in Rusija

Tretji boben: Portugalska, Turčija, Avstrija, Danska, Švedska, Češka

Četrti boben: Finska, Wales, play-off A, play-off B, play-off C, play-off D

Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za EP 2020 izpustila priložnost, da bi nastopila na velikem tekmovanju. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Na Euru 2020 bo 24 reprezentanc, zadnje štiri bodo podale dodatne kvalifikacije konec marca 2020, v igri pa je še 16 izbranih vrsti, razdeljenih v šest skupin s po štirimi ekipami. Skoraj je že določena sestava skupine B, v kateri bodo Belgija, Danska in Rusija, četrtega udeleženca pa bo odločil žreb. V igri sta Wales, ki je na zadnjem Euru v Franciji zaigrala v polfinalu, in Finska, za zdaj edina novinka med udeleženkami.

🏆 #EURO2020 final tournament draw 🏆

🇷🇴 Bucharest

⏲️ 18:00 CET



Who's your nation's star player? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Na Euru 2020 bi lahko podobno kot na EP 2016 nastopile vse slovenske sosede. Avstrija, Hrvaška in Italija so si že zagotovile vozovnico ter bodo danes izvedele tekmece v skupinskem delu (Italija bo kot sogostiteljica skupine B igrala domače tekme v Rimu), Madžarska pa si lahko nastop zagotovi v play-offu.

Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto potekalo med 12. junijem in 12. julijem. Finale bo na Wembleyju, kjer bo zmagovalcu predal pokal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Naslov branijo Portugalci.

Kako bodo sestavljene skupine in kje se bo igralo? Skupina A (Baku/Azerbajdžan, Rim/Italija):

Italija, Francija/Poljska/Švica/Hrvaška, Portugalska/Turčija/Avstrija/Švedska/Češka, Wales/Finska Skupina B (Köbenhavn/Danska, St. Peterburg/Rusija):

Belgija, Danska, Rusija, Wales/Finska Skupina C (Amsterdam/Nizozemska, Bukarešta/Romunija):

Ukrajina, Nizozemska, Portugalska/Turčija/Avstrija/Švedska/Češka, play-off A/C/D Skupina D (London/Anglija, Glasgow/Škotska):

Anglija, Francija/Poljska/Švica/Hrvaška, Portugalska/Turčija/Avstrija/ Švedska/Češka, play-off C/D Skupina E (Dublin/Irska, Bilbao/Španija):

Španija, Francija/Poljska/Švica/Hrvaška, Portugalska/Turčija/Avstrija/ Švedska/Češka, play-off B Skupina F (München/Nemčija, Budimpešta/Madžarska):

Nemčija, Francija/Poljska/Švica/Hrvaška, Portugalska/Turčija/Avstrija/ Švedska/Češka, play-off A/C/D