Olimpija po 25 letih v Evropi proti nemškemu velikanu?

V Nyonu bodo kroglice zaplesale tudi danes. Ob 13. uri se bo začel žreb parov 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa, v bobnu pa se bodo znašle tudi kroglice treh slovenskih predstavnikov. Olimpija in Domžale, če bosta seveda uspešna v uvodnem krogu, tokrat ne bosta deležna statusa nosilcev, tako da bi jima lahko žreb namenil bistveno težjega tekmeca kot v torek. O tem bi lahko kaj več povedala že Mura.

Udeleženci kvalifikacij za ligo Europa za razliko od klubov, ki bodo evropsko sezono začeli v kvalifikacijah za ligo prvakov, ne bodo deležni popravnega izpita. Izločilni del bo terjal žrtve, tako da bodo slovenski predstavniki (Olimpija, Domžale in Mura) nadaljevali z evropskimi nastopi le v primeru pozitivnega razpleta v prvem krogu kvalifikacij. Ljubljančani se bodo pomerili z latvijskim Rigasom, Domžalčani z Balzanom z Malte, Mura pa se je znašla pred najvišjo oviro, izraelskim podprvakom Maccabijem iz Haife. S kom pa bi se lahko slovenski klubi pomerili v 2. krogu?

Eintracht pred 25 leti gostoval za Bežigradom

Eintracht spada med najmočnejše nemške klube, a so Domžale leta 2017 proti Freiburgu dokazale, da so člani bundeslige v poletnih mesecih zelo ranljivi. Foto: Reuters Evropska nogometna zveza (Uefa) je pred žrebom ponovno skrčila seznam morebitnih kandidatov in vse udeležence žreba razdelila v več skupin. Slovenski pokalni zmagovalec Olimpija se je tako s statusom nenosilca znašel v skupini 3, kjer nanj preži kar nekaj neugodnih tekmecev. Med njimi je največje ime Eintracht Frankfurt. Nemški velikan je v prejšnji sezoni v bundesligi za las ostal brez preboja v ligo prvakov, v ligi Europa pa je v polfinalu namučil poznejšega zmagovalca Chelseaja.

Nedavno je ostal brez najboljšega strelca Luke Jovića, ki je okrepil madridski Real. Če bi ga žreb povezal z Olimpijo (oziroma natančneje in bolj korektno parom 1. kroga kvalifikacij, v katerem je Olimpija), ne bi prvič gostoval v Ljubljani. Z zmaji se je pomeril že leta 1994, ko je izločil Olimpijo v pokalu Uefa (1:1 v Ljubljani, 2:0 v Frankfurtu). Leto dni pozneje je prag Bežigrada prestopil Safet Hadžić in postal branilec zeleno-belih.

Morebitni tekmeci Olimpije v 2. krogu: Inter Turku (Fin)/Bröndby (Dan)

Malatyaspor (Tur)

Zeta (ČG)/Fehervar (Mad)

Eintracht Frankfurt (Nem)

Gabala (Aze)

Med možnimi tekmeci Hadžićeve čete je tudi trenutno vodilni finski prvoligaš Inter Turku, pri katerem blesti nekdanji napadalec Olimpije Filip Valenčič, na seznamu kandidatov pa je tudi znanec Ljudskega vrta Gabala.

Qabala je leta 2016 v Ljudskem vrtu preprečila zabavo NK Maribor ob uvrstitvi v skupinski del evropske lige. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Klub iz Azerbajdžana je leta 2016 prekrižal načrte Mariboru in ga izločil v odločilnem kvalifikacijskem krogu za preboj v skupinski del evropske lige, s tem pa tudi dokazal, da azerbajdžanskih klubov že dolgo ne gre podcenjevati. O tem se je Olimpija prepričala tudi lani, ko je v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadla proti Qarabagu.

Morebitni tekmeci Domžal v 2. krogu: Malmö (Šve)/Ballymena United (SIr)/NSI Runavik (Fer)

Royal Antwerp (Bel)

Molde (Nor)/KR Reykjavik (Isl)

Zorja Lugansk (Ukr)

Aberdeen (Ško)/RoPS Rovaniemi (Fin)

Vetrih izpadel proti Norvežanom

Simon Rožman je v pričakovanju današnjega žreba v Nyonu. Foto: Mario Horvat/Sportida Domžalčanov, ki so veliki favoriti proti Balzanu z Malte, v primeru napredovanja v 2. krog ne čaka lahka naloga. Kandidati za tekmeca prihajajo tudi s Švedske, Belgije, Norveške, Ukrajine in Škotske, kar bi lahko predstavljalo trd oreh za Rožmanovo četo.

Na seznamu kandidatov je tudi belgijski predstavnik Royal Antwerp, o katerem bi jim lahko več povedal nekdanji trener Luka Elsner, ki se je v prejšnji sezoni podrobneje seznanil z belgijskim klubskim nogometom. Zvezni igralec rumenih Amedej Vetrih nima najlepših spominov na norveški Molde, ki je pred petimi leti zlahka izločil njegov nekdanji klub Gorico (4:1 in 1:1), še lani pa ga je vodil zdajšnji strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solksjaer.

Morebitni tekmeci Mure v 2. krogu: Mlada Boleslav (Češ)

FCSB (Rom)/Milsami Orhei (Mol)

Kauno Žalgiris (Lit)/Apollon Limassol (Cip)

Strasbourg (Fra)AZ Alkmaar (Niz)

Radnik Bijeljina (BiH)/Spartak Trnava (Slk)

Zmagovalec francoskega ligaškega pokala, nekdanji evropski prvak ...

Strasbourg je konec marca osvojil francoski ligaški pokal. Foto: Reuters Če bi Mura priredila presenečenje in v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa vzela mero izraelskemu podprvaku Maccabiju iz Haife, bi jo tudi v drugem krogu pričakal nekdo izmed nosilcev. Izbor kandidatov je širok in neugoden, saj ne manjka kakovostnih klubov. Izstopa francoski Strasbourg, ki si je priigral nastop v Evropi z zmago v francoskem ligaškem pokalu, med možnimi tekmeci je tudi FCSB, zrasel na pogorišču nekdanjega evropskega prvaka Steaue iz Bukarešte, ki je bil lani usoden za velenjski Rudar. Visoko oviro bi lahko predstavljal tudi AZ Alkmaar, ki je v nizozemskem prvenstvu zasedel četrto mesto, slovenski nogometni javnosti pa bi bil zelo znan slovaški predstavnik Spartak Trnava, ki je lani v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izločil ljubljansko Olimpijo.

Dvoboji 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo bodo odigrani 25. julija in 1. avgusta, v njih pa bi lahko sodeloval tudi slovenski prvak NK Maribor, če bi bil neuspešen na prvi stopnički v kvalifikacijah za ligo prvakov proti islandskemu Valurju.