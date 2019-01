Znani polfinalisti pokala v futsalu

Dobovec MB Monting, FC Litija, FutureNet Maribor in KMN Bronx Škofije se bodo 2. in 3. marca v Podčetrtku pomerili za naslov prvaka slovenskega pokala Terme Olimia v dvoranskem nogometu. Kvartet si je v petek priigral uvrstitev na finalni turnir.

Branilci naslova Dobovec so v Rogatcu s 7:2 porazili Oplast, s katerim so na prvi tekmi remizirali (1:1). Mariborčani so bili s 6:1 boljši od FSK Stripyja, tekma na Vrhniki se je končala z 1:1, to pa je bil ugoden izid za ekipo s Škofij.

Korak do senzacije pa je bil KMN Slemen, ki je po porazu v Litiji (9:2) doma z 8:3 ugnal Litijo, ki je nastopila brez Gašperja Vrhovca, Staša Kaziča in Anžeta Široka.

Od leta 2011 je sponzor pokala Nogometne zveze Slovenije v dvoranskem nogometu podjetje Terme Olimia, Podčetrtek pa od leta 2013 redno gosti finalne turnirje pokalnega tekmovanja. V dosedanjih triindvajset sezonah je naslov devetkrat pristal v Litiji, po trikrat sta slavila Oplast in Puntar, po dvakrat mariborski Luvin in Proen Maribor, po enkrat celjski Pelikani (Maxi klub), KMN Gorica in Bronx Škofije ter Dobovec MB-Monting.