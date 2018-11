Kozli nabili na roge tudi Belgijce in poskrbeli za res lep klubski uspeh

Slovenski prvaki v futsalu, ekipa Dobovec Pivovarna Kozel, so na turnirju skupine A lige prvakov v litovskem Alytusu osvojili drugo mesto. V zadnji tekmi so s 5:4 (3:2) premagali belgijskega prvaka, ekipo Halle-Gooik. Z drugim mestom sicer niso napredovali, so pa s skupno petim mestom v ligi dosegli lep uspeh.

Slovenci so spet pokazali odlično predstavo. Belgijska ekipa, v kateri imajo glavno besedo Brazilci in Španci, je prek Gonzala Galana sicer povedla po dveh minutah in 14 sekundah, a so varovanci Kujtima Morine ekspresno odgovorili. Rok Mordej je še v isti minuti dosegel dva gola in svojo ekipo povedel v vodstvo. Galan je v 18. minuti izenačil, tik pred iztekom prvega dela pa je zadel Robert Grbić.

V drugem delu je v 29. minuti za novo izenačenje poskrbel Diogo, nato pa sta prednost dveh zadetkov za Slovence zagotovila Denis Totošković (31.) in Žiga Čeh (35.) Belgijci so v 39. znižali izid prek Alessandra Patiasa, nato napadli z vsemi močmi, a vratar Damir Puškar se ni postil več premagati.

Dobovec je na turnirju tako dobil dve tekmi, premagal gostitelje in Belgijce, izgubil pa proti španskem Interju, ki je že pred zadnjo tekmo osvojil prvo mesto ter si s tem priigral možnost, da še šestič osvoji ligo prvakov.