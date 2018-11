Kozli za začetek neuspešni proti Interju

Slovenski prvaki se niso osramotili, favoriziranemu tekmecu so nudili boljši odpor kot v doslej edini medsebojni tekmi pred tremi leti, ko so izgubili z 0:8. Na igrišču niso bili nič slabši od Špancev, a so zamudili preveč priložnosti, medtem ko so bili petkratni evropski prvaki učinkovitejši.

Madridčani so že do prvega polčasa vodili s 3:0, čeprav so se Slovenci dobro borili. Na začetku so se v glavnem branili, po prejetem prvem golu v 11. minuti, ko je "udaril" eden najboljših igralcev dvoranskega nogometa na svetu, Portugalec Ricardinho, po njegovem poskusu s "špičko" je pred golom žogo preusmeril Humberto, pa so celo nekajkrat nevarno zagrozili.

V nadaljevanju je bil Dobevec nevarnejši tekmec. V sedmi minuti se je Čujec lepo prebil pred vratarja, nato pa je pod prekrškom, ki ga sodnik ni dosodil, slabše streljal, isti igralec je štiri minute pozneje zadel prečko, v 12. minuti pa Rok Mordej ni izkoristil lepe podaje Alena Fetića. Neučinkovitost in še eno veliko napako slovenske obrambe oziroma Roberta Grbića je v 34. minuti kaznoval Adrian Pola.

Dobre tri minute pred koncem je častni gol za Slovence po podaji Čujca dosegel Klemen Duščak. Končni izid je po lepi akciji v zadnji, 40. minuti postavil Elisandro.

Dobovčani so se v elitni del prebili po tem, ko so v Podčetrtku na turnirju glavnega dela premagali Sibirjak in Berettyoujfalu ter doživeli poraz proti Jugorsku. Dobovec, ki ima v svojih vrstah spet povratnika po poškodbi Kristijana Postružina, bo igral še proti belgijskemu Halle-Gooiku in domačinu Vytisu.

Na delu tudi kapetan Osredkar

Ta bo v elitnem delu igral v skupini B s špansko Barcelono, srbskim Ekonomcem in poljsko Bielsko-Bialo. V skupini C so portugalska Benfica in Sporting ter ruski Sibirjak in hrvaško Novo vrijeme z Igorjem Osredkarjem, v skupini D pa kazahstanski Kairat, češki Chrudim, beloruska Lidselmaš Lida in italijanska Acqua e Sapone.