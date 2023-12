Znane skupine za južnoameriško prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Miamiju so izžrebali skupine za južnoameriško nogometno prvenstvo, ki se bo začelo 20. junija prihodnje leto v Atlanti, končalo pa 14. julija v Miamiju. Svetovni prvak Argentina je padel v skupino A, kjer sta zagotovo Čile in Peru, tekmec pa bo še eden izmed Kanade ter Trinidada in Tobaga.

Na tekmovanju, na katerem bo Argentina na čelu z Lionelom Messijem branila naslov južnoameriškega prvaka, bo namreč 16 ekip. Ob desetih južnoameriških še šest iz območja Concacafa (Severna in Srednja Amerika ter Karibi).

Južnoameriško prvenstvo bo 48. po vrsti. Na njem bo Brazilija, petkratni svetovni prvak, igrala v skupini D, kjer bodo še Kolumbija, Paragvaj ter Kostarika ali Honduras.

V skupini B bodo Mehika, Ekvador, Venezuela in Jamajka, v skupini C pa gostitelji iz ZDA, Urugvaj, Panama in Bolivija. V četrtfinale se bosta prebili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

Pokal za zmagovalca je na žrebu na oder prinesel selektor Argentinec Lionel Scaloni, med udeleženci prireditve pa so bili tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, predsednik južnoameriške zveze Alejandro Dominguez in predsednik Concacafa Victor Montagliani.

Med gosti so bili tudi nekdanji zvezdniki, kot so Brazilec Ronaldinho, Paragvajec Roque Santa Cruz, Mehičan Jorge Campos in Argentinec Javier Zanetti.

