Znana je cena za Mbappeja. Si ga sploh lahko kdo privošči?

Po sijajni torkovi tekmi Kyliana Mbappeja v Barceloni, kjer je PSG s "hat-trickom" pomagal do zmage s 4:1 na prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov, so naslovnice svetovnih športnih medijev polne trenutno enega od najbolj vročih nogometašev na svetu ta hip. Komaj 22-letni napadalec je spet opozoril nase in le še povečal intenzivnost namigovanj o svoji prihodnosti. Tudi zaradi tega, ker ga pogodba s PSG veže le še do sredine leta 2022.

Pri PSG si sicer že nekaj časa prizadevajo, da bi sodelovanje z njim podaljšali, a jim to do zdaj še ni uspelo. Po tekmi v Barceloni je o svoji prihodnosti spregovoril tudi Mbappe in dejal, da o tej temi vsaj za zdaj ne bi govoril, ob tem pa poudaril, da obožuje Pariz, kjer je tudi odraščal, in uživa v igranju za PSG. Uživajo pa ob njegovih igrah tudi pariški navijači, a je vprašanje, kako dolgo še.

Težko, da si ga lahko kdo sploh privošči, a če že ...

Ni skrivnost, da si ga že nekaj časa želijo pri Real Madridu, ob tem pa je v vrsti za francoskega napadalca še kup drugih klubov. PSG naj bi Mbappeju ponujal pogodbo v vrednosti kar 30 milijonov evrov, a je mladi as morda vseeno ne bo sprejel, saj ga mikajo novi izzivi. Do zlate žoge in najprestižnejših individualnih priznanj bo namreč veliko lažje prišel, če bo svoj talent prodajal v Španiji ali Angliji.

Mladi Francoz je za PSG v tej sezoni odigral 29 tekem v vseh tekmovanjih, zabil pa 21 golov in prispeval devet asistenc. Foto: Reuters

Če Mbappe ponudbe ne bo sprejel, naj bi ga bili pri PSG pripravljeni prodati že letos poleti, pariški dnevnik Le Parisien pa je zdaj razkril ceno, za katero so ga francoski prvaki pripravljeni izpustiti iz rok. Če so njihove trditve resnične, sklicujejo pa se na vire znotraj kluba, naj bi bil Mbappe, s 180 milijoni evrov vrednosti na nogometni tržnici (vir: Transfermarkt), na voljo za 200 milijonov evrov. To pa je vsota, ki bi si jo ob zelo visoki plači lahko danes, v času velikih izgub največjih evropskih klubov, privoščil redkokdo. Če že kdo, pa bo to najverjetneje lahko le Real, ki je pod vodstvom Florentina Pereza že večkrat dokazal, da zna milijone metati v zrak, pa četudi je klubska blagajna povsem prazna.

Deset lovorik in 111 golov

Mbappe je v PSG iz Monaca prišel leta 2017 za 35 milijonov evrov. Do zdaj je za pariški klub v 153 tekmah zabil kar 111 golov, prispeval pa še 59 asistenc. Svetovni prvak s Francijo leta 2018 je bil s PSG trikrat francoski državni prvak, osvojil je tudi tri pokale in dva ligaška pokala, pohvali pa se lahko tudi z dvema francoskima superpokaloma in s finalom lige prvakov 2019/20.