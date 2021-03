O vrnitvi Ibrahimovića v reprezentanco se je šušljalo že nekaj mesecev, glasneje v preteklih tednih, ko je očitno že dokončno potrdil, da je spet pripravljen igrati za nacionalno selekcijo. Že novembra se je v Milanu sestal tudi s selektorjem Anderssonom.

Ibrahimović je vrnitev v reprezentančni dres pospremil v svojem slogu. "Vrnitev Boga," je zapisal na družbenem omrežju.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0