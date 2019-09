Zjutraj smo ga razveselili Slovenci, zvečer je navdušil Hrvate

Med velikimi junaki zmage, ki jo bodo Hrvati zagotovo opevali še vrsto let, Dinamo je v Zagrebu Atalanto v uvodni tekmi lige prvakov raztreščil na prafaktorje in zmagal s 4:0, je bil tudi Petar Stojanović. Na dan tekme se je razveselil že zjutraj. Po veliki zmagi, njegovi prvi v elitni evropski nogometni ligi, je bil še toliko bolj vesel.

Ciljali smo tudi na Josipa Iličića, da bi nam povedal kaj o težko pričakovanem debiju v ligi prvakov, ki se je zanj iz sladkih sanj spremenil v nočno moro, a nismo bili uspešni. Pri Atalanti so namreč dobili 'sijajno' idejo in pred novinarje niso poslali nogometaša, ki ga je prišlo s tribun pospremiti tudi nekaj slovenskih novinarjev, zagotovo pa je zanimiv tudi hrvaškim. Še bolj so se Italijani 'izkazali' s tem, da pred sedmo silo niso dovolili priti Hrvatu v vrstah moštva iz Bergama Mariu Pašaliću, ki je bil seveda želja številnih domačih novinarjev.

K sreči smo imeli Slovenci še enega asa v rokavu. Tokrat zelo pomembnega. Petra Stojanovića, ki je bil v taktični različici 3-5-2 eden ključnih akterjev ukane, s katero je trener Dinama pretental svojega kolega na klopi Atalante. Z desne strani obrambe v postavitvi s štirimi branilci se je moral preseliti višje in se izkazal. Najprej z izjemno asistenco za vodstvo z golom, potem še z vsem drugim, kar je pokazal pred skoraj 30 tisoč gledalci na Maksimirju v Zagrebu.

Pod tribunami tega štadiona smo ga po koncu tekme čakali debelo uro in pol, saj je bil prav on med tistimi 'srečneži', ki so ga izžrebali za kontrolo dopinga. "To je bil še najtežji del današnjega večera. Toliko tekočine sem spil, pa sem imel potem še vedno težave. Nič, očitno bom ponoči vstajal in hodil na stranišče. Prav dobro danes verjetno ne bom spal, a tako pač je," se je zasmejal 23-letni Ljubljančan, ki se je v jubilejnem desetem nastopu v elitni evropski nogometni ligi v sredo zvečer razveselil prve zmage.

Pred tem ga je razveselila novica iz Nogometne zveze Slovenije o tem, da gredo vstopnice za oktobrsko domačo tekmo proti Avstriji za med. Seveda smo z njim spregovorili tudi nekaj besed o slovenski reprezentanci.

Za vami je sijajen večer, ki se je razpletel tako, kot si verjetno niste predstavljali niti v najbolj norih sanjah, z zmago s 4:0.

Strinjam se z vami. Takšne zmage res nismo pričakovali, saj je Atalanta vrhunska ekipa, ki ima odlične nogometaše. Predvsem v napadu. Toda odigrali smo vrhunsko tekmo in zasluženo zmagali. Zelo smo veseli. Prva tekma v ligi prvakov in že tako velika zmaga. Upam, da bomo v podobnem slogu nadaljevali.

Po tekmi si je vzel čas za slovenske novinarje. Foto: Sportal Kaj se je zgodilo, da je Dinamo po 11 porazih v ligi prvakov, ki jih je nanizal, tokrat pokazal povsem drugačen obraz in zmagal?

Očitno je obdobje slabih rezultatov v Evropi za nami. To smo dokazali že lani, ko smo se uvrstili v izločilne dele lige Europa in zdaj še v ligi prvakov. Tokrat je bila odločilna trenerjeva taktika s postavitvijo 3-5-2, ki je nismo igrali še nikoli in se je na tekmi proti Atalanti, ki goji isti sistem, izkazala za zadetek v polno. Pokazali smo, da zmoremo. Zdaj bomo na tem gradili svojo nadaljnjo pot v ligi prvakov. Upam, da bomo nadaljevali v podobnem slogu.

Na tribune so se po letih vojne z upravo kluba vrnili tudi navijači in poskrbeli za izjemno vzdušje.

Res je. To je še en dokaz, da je vzdušje v klubu in okoli njega v zadnjem času res sijajno. Od igralcev do trenerjev in vseh. Zelo smo veseli, da je tako, in seveda upamo, da bo tako tudi v prihodnosti. Da nas bodo podpirali tudi v prvenstvu. Gremo naprej, pozitivno. Upam, da se ne bomo ustavljali.

Izkazali ste se tudi vi in z odlično predstavo vpisali tudi asistenco za prvi gol.

Vesel sem, da mi je uspela podaja za gol. Upam, da bo šlo tako tudi v prihodnosti. Danes sem igral nekoliko bolj ofenzivno, kar mi ustreza, saj sem bil nekoč krilni napadalec. Na igrišču sem se počutil odlično. Bomo videli, kako bo šlo naprej. Karkoli bo trener hotel, bom seveda igral in dal vse od sebe, da pomagam ekipi.

Trener Nenad Bjelica vas je po tekmi zelo pohvalil.

Hvala trenerju za lepe besede. Pod njegovim vodstvom sem res zadovoljen. Odkar je prišel v klub, je vzdušje v garderobi in tudi okoli nje vrhunsko. Takšno mora biti tudi v prihodnosti. Pod njegovim vodstvom je užitek igrati. Res sem zadovoljen.

Po prvem krogu skupine C lige prvakov ste na vrhu lestvice. Pred Manchester Cityjem, Šahtarjem Doneckom in seveda Atalanto. Kaj lahko v tej družbi postorite?

Gremo iz tekme v tekmo. Naslednji izpit bo zelo zahteven. Manchester City v gosteh. Vsi vemo, kdo in kaj so. So favoriti te skupine in igrajo vrhunski nogomet, ampak do takrat je še nekaj časa. Zdaj nas zanima samo naslednja tekma. Sobotno gostovanje v Varaždinu. Potem pokal, še ena prvenstvena tekma in razmišljati bomo začeli o Cityju.

Za Dinamo je do zdaj v vseh tekmovanjih zbral 128 nastopov. Zabil je en gol in prispeval 15 asistenc. Foto: Reuters

Je težko preklapljati iz Evrope na hrvaško prvenstvo, v katerem ste superiorni in nimate prave konkurence?

Težko je zgolj zaradi vzdušja, saj najprej igraš pred več deset tisoč navijači, potem pa prideš pred prazne tribune. Samo to je težko, sicer pa vsak izpit jemljemo skrajno resno. Pod vodstvom zdajšnjega trenerja in njegovega strokovnega vodstva smo se naučili, da ne smemo podcenjevati nikogar.

Član Dinama ste že tri leta in pol. Odmevni prestopi iz tega kluba niso redkost. Lahko v prihodnosti pričakujemo, da boste zanj poskrbeli tudi vi?

Ravno pred nekaj dnevi sem odgovarjal na podobno vprašanje in povedal, da me ne bi motilo prav nič, če bi tukaj ostal še vrsto let. Redno igram, dobro nam gre. Če bo tako, kot je zdaj, se ne morem pritoževati nad ničemer. Težko, da bi mi lahko bilo drugje kaj bolje.

V ligi prvakov je debitiral z 18 leti

Ob debiju v ligi prvakov proti Sportingu je bil star komaj 18 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida



Potem je štirikrat v ligi prvakov nastopil v sezoni 2016/17, takrat že v dresu Dinama. Trikrat od prve minute, enkrat je na igrišče vstopil s klopi.



Sredin jubilejni deseti nastop v najboljši evropski lige prvakov pa je začinil tudi s prvo zmago. Pred tem je z Dinamom izgubil vse štiri tekme, medtem ko je z Mariborom dvakrat remiziral in trikrat izgubil. V ligi prvakov je Stojanović v majici Maribora v sezoni 2014/15 debitiral, ko je bil star vsega 18 let. V tisti sezoni je v njej odigral pet tekem. Na vseh je bil v začetni enajsterici.Potem je štirikrat v ligi prvakov nastopil v sezoni 2016/17, takrat že v dresu Dinama. Trikrat od prve minute, enkrat je na igrišče vstopil s klopi.Sredin jubilejni deseti nastop v najboljši evropski lige prvakov pa je začinil tudi s prvo zmago. Pred tem je z Dinamom izgubil vse štiri tekme, medtem ko je z Mariborom dvakrat remiziral in trikrat izgubil.

Dovolj o Dinamu, dajmo še malo o slovenski reprezentanci. Danes sta bila na igrišču kar dva njena člana. Vsak na eni strani. Kaj sta si imela za povedati?

Nič takšnega. Pred tekmo sva se pozdravila, a nisva veliko govorila o tekmi. Drug drugemu sva zaželela srečo. Po tekmi mi je čestital. Tudi jaz sem njemu, saj je igral dobro. Imel je nekaj lepih podaj in sodeloval pri vseh priložnostih, ki jih je imela Atalanta. Vesel sem, da sva oba del nogometne elite.

Je bilo morda kaj zbadanj v dneh, ko ste izvedeli, da bosta igrala drug proti drugemu?

Na dan, ko je bil žreb, sva se slišala, a ni bilo nobenih šal ali kakšnih provokacij. Bila sva vesela, da bova igrala drug proti drugemu. Sva prijatelja in se dobro razumeva.

S soigralcem iz reprezentance sta tokrat stala na nasprotnih bregovih. Foto: Reuters

Vaš trener je pred tekmo opozarjal prav nanj, a se njegov debi v ligi prvakov ni posrečil.

Nič čudnega, da nas je opozarjal nanj, saj je njihov najboljši igralec. Trener nas je opozoril tudi na preostala napadalca Atalante. Dobro smo se pripravili na vso ekipo. Analizirali smo vse. Seveda pa je bilo jasno, kdo je najboljši in komu bomo morali nameniti največ pozornosti.

Se v času med reprezentančnimi akcijami slišite s soigralci iz slovenske reprezentance? Je zdaj, ko se je med Slovence naselila nogometna evforija, takšnih klicev kaj več?

Slišimo se vedno. Mislim, da smo že vseskozi kazali, da smo med seboj zelo povezani, samo na igrišču nam ni šlo. Zdaj smo to, da zmoremo, pokazali tudi tam. Smo dobri prijatelji na igrišču in zunaj njega, a je res tudi to, da trenutno o reprezentanci ne razmišljamo preveč. Vsi imamo svoje obveznosti v klubih in seveda mislimo predvsem na to. Bomo pa, ko bomo spet skupaj, naredili vse, da nadaljujemo dobro zgodbo, ki smo jo začeli.

Tako Petar Stojanović kot tudi Josip Iličić sta bila na vseh šestih tekmah Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 na igrišču od prve do zadnje minute. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z Nogometne zveze Slovenije so danes (18. 9. 2019, op. p.) zjutraj sporočili, da je za oktobrsko tekmo proti Avstriji v Stožicah prodanih že več kot deset tisoč vstopnic. Podatek, ki veseli, mar ne?

Da, prebral sem in bil seveda zelo vesel. Podpora nam pomeni veliko. Vzdušje na tekmah proti Poljski in Izraelu je bilo fantastično. Ko so rezultati, je pa sploh tako. Večkrat smo že pokazali, da potrebujemo njihovo energijo. Pomeni nam veliko in je v pomoč. Upam, da bo tako, kot je bilo nazadnje, vedno. Želim si, da bi bilo čim več navijačev že na tekmi v Makedoniji.

Za vami je sanjski september. Najprej dve zmagi s Slovenijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, zdaj še velik evropski podvig z Dinamom.

Res je. Vse poteka tako, kot sem lahko samo sanjal. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Trdo bom treniral in dajal vse od sebe, da bo.