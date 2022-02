Zimzeleni Buffon podpisal novo pogodbo s Parmo

Svetovni prvak iz leta 2006 je pogodbo s klubom predčasno podaljšal še za eno leto in bi tako igral nogomet tudi še, ko bo star 46 let.

"Zame je to lep in razburljiv izziv. Zgodilo se je to, kar sem si želel in mislim, da si je to želel tudi klub," je na novinarski konferenci ob podpisu pogodbe povedal Buffon in dodal, da upa, da je bila enaka želja navijačev.

Buffon je prvo tekmo za Parmo v serie A odigral davnega novembra 1995. Nato je dve desetletji (2001-2021) blestel v dresu torinskega Juventusa, s katerim se je veselil desetih naslovov prvaka in dveh pokalnih zmag. Trikrat je bil tudi finalist lige prvakov, njegov največji uspeh pa je nedvomno naslov svetovnega prvaka leta 2006 z Italijo.

Lani se je Buffon vrnil v domačo Parmo, s katero se želi vrniti v elitno serie A. Za zdaj Parmi kaže slabo, saj je na 13. mestu na prvenstveni razpredelnici.