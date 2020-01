Saga se končuje, obeta se rekordni posel Manchester Uniteda

V zimskih prestopnih rokih so se v preteklosti že dogajale velike selitve, ki pa se tako po odmevnosti kot tudi višini plačanih odškodnin ne morejo primerjati s tistimi, sklenjenimi v vročih poletnih mesecih.

Zima v znamenju selitev najstnikov

Norvežan Erling Haaland že navdušuje navijače Borussie Dortmund. Foto: Reuters Za zdaj se je pod najvišji posel podpisal Juventus, ki je Iličićevi Atalanti nakazal 35 milijonov evrov za nakup švedskega najstnika makedonskih korenin Dejana Kuluševskega. Jeseni se je kot posojen nogometaš Atalante dokazoval pri Parmi.

Mejo 30 milijonov evrov je prebil še en najstnik, 18-letni Brazilec Reinier, za katerega je Real Madrid Flamengu odštel 30 milijonov evrov, mladi Južnoameričan pa se že dokazuje v drugi ekipi Reala (tretjeligašu Castilli).

Zimo, v kateri s prestopi izstopajo nadarjeni najstniki, je zaznamoval tudi Norvežan Erling Haaland. Vroči strelec avstrijskega prvenstva in lige prvakov se je preselil v Nemčijo, kjer je v dveh nastopih za Borussio Dortmund vstopil v igro s klopi in zabil že pet zadetkov. Igralec, ki je zamenjal klubsko okolje in ima daleč največjo tržno vrednostjo, je Danec Christian Eriksen. Zapustil je Tottenham in okrepil Handanovićev Inter.

Fernandes prvič in zadnjič s Šporarjem?

Bruno Fernandes (levo) je standardni portugalski reprezentant. Foto: Reuters Za slovenski prestop koledarskega leta 2020 pa je poskrbel Andraž Šporar. V prestopnem roku, v katerem sta klubsko okolje med drugimi zamenjala tudi njegova soigralca v članski izbrani vrsti Robert Berić (iz St. Etienna v Chicago) in Jasmin Kurtić (iz Spala v Parmo), je oblekel zeleno-beli dres Sportinga, ki je zanj Slovanu iz Bratislave plačal sedem milijonov evrov.

Ljubljančan je v ponedeljek debitiral v dresu portugalskega velikana in pustil soliden vtis, na igrišču pa je sodeloval tudi z Brunom Fernandesom. Portugalski zvezni igralec, v zadnjih sezonah prvi as zeleno-belih levov iz Lizbone, je že dalj časa tarča Manchester Uniteda in še nekaterih premožnih evropskih klubov. Saga okrog njegovega odhoda na Otok se vleče že dolgo, če sklepamo po zadnjih informacijah, ki so prišle v svet iz Lizbone in Manchestra, pa se kmalu obeta sklenitev posla, z njo vred pa največji letošnji prestop na svetu.

Prečka Fernandesa na zadnji tekmi Sportinga, na kateri je v dresu lizbonskega kluba debitiral Šporar:

Fernandes je očitno v ponedeljek odigral prvo, a tudi zadnjo tekmo s Šporarjem, saj po poročanju portugalskega športnega dnevnika A Bola odhaja v Manchester na zdravniški pregled, nato pa bo sklenil dogovor z rdečimi vragi. Pri navijačih Uniteda nič kaj priljubljeni podpredsednik Manchester Uniteda Ed Woodward je po poročanju Sky Sports dosegel dogovor s športnim direktorjem Sportinga Hugom Viano. Rdeči vragi bodo za 25-letnega Fernandesa, ki ga zastopa sloviti agent Jorge Mendes, plačali 55 milijonov evrov, skupaj z bonusi in dodatki pa bi lahko končni zaslužek lizbonskega kluba narasel kar na 80 milijonov evrov.

Barcelona se zanima za Tadića

Dušan Tadić je eden najboljših igralcev nizozemskega prvaka iz Amsterdama. Foto: Reuters Nakup Fernandesa so v zadnjih dneh povezovali z drugimi klubi. Med njimi so omenjali tudi Barcelono. Katalonci bi ga kupili in posodili Valencii, s tem pa vrata Camp Noua odprli napadalcu Rodrigu Morenu, ki zdaj blesti pri netopirjih. Barcelona po poškodbi Luisa Suareza mrzlično pogleduje po novih močeh v napadu. Španski športni dnevnik Marca poroča, da je možnost prihoda Rodriga že padla v vodo, tako da naj bi Katalonci že vrgli oko na novo tarčo. Zanima jih Srb Dušan Tadić, kreativna duša napada Ajaxa.

Po odhodu Danca Eriksena je Tottenham zavihal rokave, plačal Betisu skoraj 30 milijonov evrov in poskrbel, da Argentinec Giovanni Lo Celso za londonski klub ne igra več kot posojen nogometaš Betisa iz Seville. Londončani so že našli menjavo za Eriksena. Trener Jose Mourinho je dvignil palec za nakup nizozemskega reprezentanta Stevena Bergwijna, ki zapušča PSV Eindhoven.

Predsednik Atletica ne ve nič o prihodu Cavanija

Edinson Cavani je izgubil mesto v začetni enajsterici PSG. Prednost v napadu imajo Neymar, Kylian Mbappe in Mauro Icardi. Foto: Reuters Že dolgo namigujejo, da bo Edinson Cavani zapustil Park princev in se iz Pariza odpravil k Atleticu, kjer bi si delil slačilnico tudi z Janom Oblakom. 32-letni Urugvajec bi bil tako ena največjih zgodb zimskega prestopnega roka, a je predsednik Enrique Cerezo poskrbel za nekaj zmede, ko je v pogovoru za španski radio zatrdil, da s Cavanijem ni prav nič dogovorjenega in da je zadovoljen s tem, kar ima Diego Simeone na voljo v napadu Atletica v tem trenutku.

Razplet dogajanja spremljajo tudi drugi klubi. Ti se v svojem napadu ne bi branili dolgolasega Urugvajca, ki se je pri PSG po prihodu Maura Icardija bolj ali manj preselil na klop. Atletico bi lahko po drugi strani zapustil francoski reprezentant Thomas Lemar. Aktualni svetovni prvak bi se lahko po poročanju France Football preselil k Bayernu v München, kjer je v zadnjih desetletjih izstopalo že ogromno Francozov …

Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović ima podobno kot njegovi stanovski kolegi pri slovenskih prvoligaških klubih še dobra dva tedna časa, da v klub pripelje želene okrepitve, za katere je treba plačati odškodnino. Foto: Vid Ponikvar

Takšnih in podobnih namigovanj je v zadnjih dneh prestopnega roka ogromno, veliki finale, ki že tradicionalno razveseljuje ljubitelje nogometa, pa velja pričakovati v petek, ko se bodo iztekale zadnje ure možnosti, da najmočnejši evropski klubi pripeljejo okrepitev po lastnem okusu. Kar zadeva Slovenijo, bo okno zimskega prestopnega roka odprto še dolgo, saj bo rok potekel 15. februarja, tako da imajo člani Prve lige Telekom Slovenije za sestavljanje igralske križanke na voljo še dobra dva tedna.