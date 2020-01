Navijači Manchester Uniteda napadli njegov dom in vzklikali: Umrl boš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nezadovoljni navijači angleškega nogometnega kluba Manchester United, ki nikakor ne pride na pota stare slave, za neuspehe krivijo izvršnega podpredsednika Eda Woodwarda. Svoje nezadovoljstvo pa skupina privržencev kluba ni izrazila na pravi način, saj se je spravila na njegov dom, z baklami je poskušala razbiti vrata, pri tem pa mu tudi grozila. Incident so potrdili tako pri klubu kot na policiji.

"Umrl boš," so vzklikali maskirani navijači, ki pa očitno niso vedeli, da se Ed Woodward s svojo družino, ima tudi dva majhna otroka, nahaja v ZDA.

"Izražati svoje mnenje je ena stvar, namera ogrožanja in kriminalna škoda pa nekaj drugega. Za to ni opravičila. Če bomo našli izgrednike, pri iskanju bomo sodelovali s policijo, jim bomo zagotovo prepovedali obisk naših tekem. Na srečo nihče ni bil poškodovan," so v izjavi za javnost napisali predstavniki nekdanjega evropskega prvaka, ki v premier ligi zaseda peto mesto, za vodilnim Liverpoolom zaostaja kar 33 točk.

Navijači so skušali z baklami razbiti vrata doma, kjer prebiva Ed Woodward. Foto: Reuters

Incident spominja na še en napad, ki se je v Manchestru zgodil leta 2004. Takrat so se navijači spravili na avtomobil tedanjega direktorja kluba Mauricea Watkinsa, katerega delnice je na koncu kupil Američan Malcolm Glazer in v klubu zaposlil tudi Woodwarda.