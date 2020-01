Mourinho izbral Nizozemca, Tottenham plačal 30 milijonov evrov

Nizozemski reprezentant Steven Bergwijn se je rodil v Amsterdamu. Je nogometni otrok Ajaxa, a se je po sporu s trenerjem, ko je imel 14 let, odločil za selitev. Nanj so bili pozorni v Eindhovnu, tako da se je pridružil velikanu PSV in v eredivisie debitiral že pri 17 letih. Postal je eden izmed nosilcev igre, trikrat postal nizozemski prvak (2015, 2016 in 2018), v šestih letih zbral skoraj 150 nastopov in dosegel 31 zadetkov. Dobre predstave so mu odprle tudi vrata v izbrano vrsto, dres tulipanov je oblekel sedemkrat.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

V dresu Tottenhama bi lahko debitiral v nedeljo, ko se bo četa Joseja Mourinha v derbiju 25. kroga angleškega prvenstva pomerila z branilcem naslova Manchester Cityjem.