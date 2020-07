Pazi steklo: srbskemu branilcu pokal padel iz rok in se razbil #video

Nogometaši Zenita iz St. Peterburga so po prvenstvu v svoj žep pospravili domači pokal. V finalu so z 1:0 premagali letošnjega drugoligaša Himki. Strelec edinega gola je bil ruski reprezentant Artjom Dzjuba, ki je bil v 83. minuti uspešen iz enajstmetrovke.

Za Zenit je to peti naslov pokalnega zmagovalca in prvi po letu 2015, državni prvaki so bili sedemkrat. Himki, ki se v naslednji sezoni vrača med prvoligaše, je drugič izgubil v finalu pokala, leta 2005 ga je prav tako z 1:0 premagal CSKA.

Bolj kot sama zmaga favoriziranega tekmeca je odmevalo slavje po koncu finala. Kapetanu Zenita, Branislavu Ivanoviću, je namreč ob dvigu precej težke in nerodne trofeje ta spolzela iz rok in se razbila. Tako Srb kot njegovi soigralci so se prijeli za glavo, nato pa črepinje odstranili in s pokalom brez steklenega pokrova pozirali fotografom.

Preberite še: