Zenit ubranil naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Zenita so ubranili naslov ruskega prvaka.

Nogometaši Zenita so ubranili naslov ruskega prvaka. Foto: Getty Images

Nogometaši Zenita iz Sankt Peterburga so ubranili naslov ruskega prvaka, potem ko so danes na gostovanju pri tretjeuvrščenem Krasnodarju zmagali s 4:2. Štiri kroge pred koncem imajo neulovljivih 13 točk prednosti pred moskovsko Lokomotivo.

Za Zenit je to šesti naslov prvaka, pred tem je slavil že 2007, 2010, 2012, 2015 in 2019.

V elitni ruski ligi sicer igrajo tudi Slovenci Jaka Bijol (CSKA Moskva), Bojan Jokić, Lovro Bizjak in Andres Vombergar (vsi Ufa), Miha Mevlja (Soči), Denis Popović (Krilja Sovjetov) in Žiga Škoflek (Orenburg). Slednja sta na zadnjih dveh mestih in jim grozi izpad v nižjo ligo.

Preberite še: