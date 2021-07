Makedonec ima prijetno novico za Muro

V torek zvečer, ravno v času, ko bo v Londonu potekal uvodni polfinale Eura med Italijo in Španijo, se bo za slovenske klube začela evropska klubska sezona 2021/22. Prvak Mura bo v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov gostoval pri prvaku Severne Makedonije, ki ga odlično pozna Zeni Husmani. Nogometaš Domžal je v preteklosti nosil dres Škendije, na tehtnico postavil moč obeh zasedb in prišel do zanimivega zaključka.

Po zgodovinskem žrebu za črno-bele, na katerem je kroglica Mure prvič zaplesala v kvalifikacijah za ligo prvakov, so bila mnenja deljena. Za nekatere je Škendija ugoden tekmec, za druge nekoliko manj. Na koncu je v Murski Soboti le prevladalo določeno olajšanje kot posledica mnenja, da bi bilo lahko na žrebu še veliko huje. Škendija velja za tekmeca, ki ga je Mura sposobna izločiti. Pa je res tako? O tem smo se pogovarjali z Zenijem Husmanijem, svetlolasim Makedoncem albanskih korenin, ki ga Slovenija dobro pozna, saj že dalj časa brani barve Domžal.

Mura je močnejša kot ekipa, Škendija pa ...

Zeni Husmani je v 1. SNL zbral že 179 nastopov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Leta 2019 se je izkušeni zvezni igralec preizkusil tudi v dresu Škendije, torkovega tekmeca Mure. Klub, ki je bil ustanovljen leta 1979, je hitro postal ponos Albancev. Zanj so navijali tako v Makedoniji, na Kosovu kot tudi Albaniji. Zaradi tega so mu nekdanje oblasti v Jugoslaviji preprečile resnejše delovanje. Konkretneje je zaživel šele v samostojni (Severni) Makedoniji, kjer se je hitro prebil med najboljše klube, do zdaj pa osvojil že štiri državne naslove. Mura je na drugi strani svojega prvega dočakala prav letos.

"Pričakujem izenačeno tekmo. V obeh ekipah imam veliko prijateljev. Mura se mi zdi močnejša kot ekipa, dolgo časa igra skupaj in ima pod vodstvom Anteja Šimundže že določen mehanizem, je pa treba poudariti, da ima Škendija na drugi strani v svojih vrstah nekaj posameznikov, ki lahko naredijo odločilno razliko na igrišču," sporoča 30-letni Makedonec, ki se z Domžalami pripravlja na četrtkovo evropsko premiero, ko bo v mestu ob Kamniški Bistrici gostoval tekmec iz Luksemburga (Swift Hesper).

Pogrešali bodo energijo, ki bi jo občutili v Tetovu

Torkov dvoboj bo potekal na stadionu v Skopju, na katerem je slovenska nogometna reprezentanca prejšnji mesec remizirala s Severno Makedonijo z 1:1. Foto: Reuters Na ekipe iz te bogate države nima lepih spominov. Ko je leta 2019 nastopal za Škendijo, je v Evropi izpadel ravno proti prvaku Luksemburga Dudelangu (1:2 in 1:1). To je bilo veliko razočaranje za rdeče-črne iz Tetova, ki veljajo za najmočnejši in najbolje organizirani makedonski klub. Temu primerne so tudi njegove ambicije v Evropi, kjer se je nekajkrat že prebil do play-offa kvalifikacij za evropsko ligo. "Škendija ima veliko izkušenj z Evropo, a velja poudariti, da je še kako izkušen tudi trener Mure Ante Šimundža. Z Mariborom je pridobil bogate izkušnje v Evropi, tako da sem prepričan, da bo moštvo dobro pripravil za torkovo tekmo."

Ta se ne bo igrala v Tetovu, ampak v Skopju, kar je za Muro olajševalna okoliščina, ki bi ji lahko pomagala k uresničitvi cilja, napredovanja v 2. krog.

Škendija je lani izpadla v Evropi po domačem porazu proti slovitemu Tottenhamu (1:3). Foto: Reuters

"Škendija bo zato, ker njen stadion v Tetovu ne izpolnjuje pogojev za igranje v Evropi, primorana nastopiti v Skopju. Na največjem stadionu v Makedoniji, Areni Toše Proeski, bo deležna podpore navijačev, a še zdaleč ne tolikšne, kot bi je bila, če bi bila tekma v Tetovu. V tem primeru bi Mura naletela na zelo temperamentne navijače, ki pa jih na njeno srečo v Skopju ne bo toliko. Škendiji ogromno pomenijo navijači. Ko igrajo v Tetovu, nogometaše nosi njihova energija, o čemer sem se prepričal tudi sam, v Skopju pa ne bo takšnega vzdušja. Pogrešali bodo energijo s tribun," nam je Husmani razkril olajševalno okoliščino, ki bi šla lahko v torek še kako na roko evropski Muri.

Prvak Severne Makedonije ima zveste in vročekrvne navijače. Foto: Guliverimage

V Tetovu je najbolj užival, ko je s Škendijo leta 2019 doma premagal Vardar. "To je bilo nekaj mesecev pred korono, vladalo je fantastično vzdušje."

Z naskokom najboljši klub v Makedoniji

Besart Ibraimi je v Evropi v dresu Škendije dosegel že 16 zadetkov. Foto: Guliverimage Škendija je v svoji državi goreč tekmec skopskega Vardarja, ki je v prejšnji sezoni zaradi finančnih tegob prodal najboljše igralce in senzacionalno izpadel v drugo ligo, tako da navijači iz Tetova nimajo preveč radi stadiona v Skopju. Tudi to je razlog, da torkova tekma, ki se bo začela ob 20. uri, še zdaleč ne bo potekala pred polnimi tribunami. "Škendija je daleč najmočnejša ekipa v Makedoniji. Brez dvoma. Ima močnega sponzorja, podjetje Ecolog. Ima najboljše posameznike, zlasti Ibraimija in kapetana Bejtulaija," je izpostavil Besarta Ibraimija, najboljšega strelca, rekorderja Škendije v evropskih tekmovanjih, in pa branilca Egzona Bejtulaija, ki je pred kratkim za Severno Makedonijo nastopil na evropskem prvenstvu.

Za klub iz Tetova igrata tudi albanski napadalec Rubin Hebaj, ki se je v preteklosti dokazoval v Domžalah, in Hrvat Antonio Pavić, svoj čas tudi nogometaš Kopra. "Škendija ima od dva do tri napadalno usmerjene igralce, ki lahko v vsakem trenutku odločijo srečanje in so že igrali tudi v močnih evropskih ligah," je obrambo Mure posvaril, da mora ostati pozorna od prve do zadnje sekunde.

Klub, ki predstavlja ponos Albancev

Kar zadeva kakovost slovenskega in makedonskega prvenstva, je po mnenju člana Domžal razlika očitna. "Slovenska liga je boljša, ima kakovostnejšo infrastrukturo, igralci se v njej lažje razvijajo, ker jim to omogočajo pogoji. Upam si trditi, da je slovenska liga v vsem boljša od makedonske, ima pa Škendija resnično nekaj zelo nevarnih posameznikov, zato je ne gre podcenjevati," v torek pričakuje izenačeno srečanje, saj meni, da sta kluba dokaj enakovredna.

Navijači Mure bodo prihodnji teden priča zgodovinskemu dvoboju v Fazaneriji, kjer se bo prvič igrala kvalifikacijska tekma lige prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Podobno bi lahko bilo tudi prihodnji teden v Fazaneriji. "Škendija je ponos Albancev. Ima ogromno navijačev, veliko ljubiteljev ga spremlja, tako v Makedoniji kot tudi drugih državah. V Murski Soboti bo imel zagotovo veliko navijačev," pričakuje veliko privržencev makedonskih prvakov v Prekmurju. Sam bi si zelo rad ogledal dvoboj, a ne bo utegnil, saj bo imel takrat opravka s pripravo na povratno srečanje prvega kroga konferenčne lige v Luksemburgu.

Za koga bo v torek stiskal pesti Makedonec, ki je mladost preživel na Hrvaškem, prvo profesionalno pogodbo podpisal s Šibenikom, nato pa ga je nogometna pot ponesla v Slovenijo, kjer je za Domžale v 1. SNL zbral že 179 nastopov (in osem zadetkov)? '"Kot vsi Albanci tudi sam podpiram ta klub, zato bi mi bilo všeč, če bi zmagala Škendija, po drugi strani pa sem že dolgo v Sloveniji. Rad imam Slovenijo, slovenska liga je močnejša, tako da bi bilo lepo tudi, če bi napredovala Mura. Tako lahko povem, da bom navijal za oba kluba," se je nasmejal Husmani, ki bo tako v vsakem primeru dobre volje.