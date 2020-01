Zapustil Barcelono in podpisal za Romo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Carles Pérez je jeseni premagal Samirja Handanovića na tekmi lige prvakov v Milanu. Roma je za posojo do konca sezone plačala Barceloni milijon evrov. Foto: Reuters

Predzadnji dan zimskega prestopnega roka se je okrepila tudi Roma. Italijanski velikan iz Rima je iskal zamenjavo za poškodovanega Nicola Zaniola in v večno mesto pripeljal mladega Španca Carlesa Péreza. Krilni napadalec bo do konca sezone igral v Italiji kot posojen nogometaš Barcelone, nato pa ga bo Roma lahko kupila za 11 milijonov evrov.

Barcelona je v obdobju, ko mrzlično išče novega napadalca, izgubila krilnega napadalca, ki je v tej sezoni dres Kataloncev oblekel že 11-krat. Camp Nou je zapustil 21-letni Španec Carles Pérez in se danes predstavil italijanskim novinarjem v Rimu kot novi nogometaš Rome. Z rumeno-rdečimi, ki so iskali zamenjavo za poškodovanega italijanskega reprezentanta Nicola Zaniola, pred katerim je dolgo okrevanje, bo do konca sezone nastopal kot posojeni igralec Barcelone. Nato ga lahko sinovi volkulje kupijo za 11 milijonov evrov.

⚡️ Carles indosserà la maglia numero 31 ⚡️#ASRoma pic.twitter.com/PlOdbhLUqs — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2020

''Vem, da zapuščam velik klub, kot je Barcelona, a sem se pridružil tudi prav tako velikem klubu v Rimu. Komaj čakam, da začnem trenirati in tekmovati,'' je po prihodu v Italijo dejal Perez, ki se zadnjega gostovanja na Apeninskem polotoku rad spominja.

V ligi prvakov je branil barve Barcelone na gostovanju na San Siru, premagal Samirja Handanovića in pomagal Kataloncem do zmage nad Interjem (2:1). To je bil eden izmed dveh zadetkov, ki jih je mladi španski reprezentant v tej sezoni dosegel za Barcelono.