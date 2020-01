Francoska velikana odštela 55 milijonov evrov

Predzadnji dan zimskega nogometnega prestopnega roka sta se močno okrepila francoska prvoligaša Lyon in Monaco. Prvi, ki ga kmalu čaka nastop v osmini finala lige prvakov, je za 20 milijonov evrov kupil Brazilca Bruna Guimaraesa, Youssouf Fofana in Aurelien Tchouameni pa bosta kariero nadaljevala pri Monacu, ki je zanju odštel 35 milijonov evrov.

Če je sredo, kar se tiče nogometnih nakupov, najbolj zaznamoval dogovor Manchester Uniteda in Sportinga iz Lizbone o selitvi Bruna Fernandesa na Old Trafford, pa so v četrtek najbolj dejavni francoski klubi. Lyon je v svoje vrste pripeljal Brazilca Bruna Guimaraesa in Athleticu Paranaenseju plačal 20 milijonov evrov.

22-letni Južnoameričan, ki ima tudi španski potni list, je bil želja številnih klubov, zanj sta se zanimala tudi londonski Arsenal in madridski Atletico, a ga je najbolj prepričal rojak Juninho, nekdanji zvezdnik brazilskega nogometa in Lyona, ki pri francoskem velikanu opravlja vlogo športnega direktorja.

Mladi Brazilec se bo pridružil soigralcem v Franciji 10. oziroma 11. februarja, takoj po koncu kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo Brazilija branila naslov iz Ria. Guimaraes je predlani z Brazilijo postal južnoameriški prvak.

Monaco pripeljal dva mlada reprezentanta

Okrepil se je tudi Monaco. Bogati klub iz kneževine je iz Strasbourga pripeljal mladega francoskega reprezentanta Youssoufa Fofanaja. V dveh sezonah je za Strasbourg odigral 40 tekem in dosegel štiri zadetke.

V sezoni 2018/19 je osvojil ligaški pokal. Podpredsednik Monaca Oleg Petrov je priznal, da so ga v klubu spremljali že dolgo časa. Zanj so odšteli 15 milijonov evrov in prehiteli RB Leipzig ter Atalanto, ki sta se prav tako zanimala za 21-letnega Parižana afriških korenin. Pogodbo je podpisal do leta 2024.

Nov član Monaca je še en obetavni igralec. Iz Bordeauxa je prišel 20-letni Aurelien Tchouameni, tudi standardni mladi francoski reprezentant. Francoz kamerunskih korenin je sklenil pogodbo do leta 2024, Monaco pa je prehitel Sevillo, Wolverhampton in milanski Inter, ki so tudi vrgli oko na mladega zveznega igralca.