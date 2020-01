Gattusu teče voda v grlo, prihaja "atomski" Lazio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta v uvodnem četrtfinalnem dejanju italijanskega nogometnega pokala obračunala Napoli in Lazio. Neapeljčanom v tej sezoni ne gre vse po načrtih, Rimljani pa preskakujejo vse ovire in na krilih Cira Immobileja premagujejo tekmece kot po tekočem traku. Edini slovenski udeleženec v četrtfinalu pokala je kapetan Interja Samir Handanović. Prihodnji teden bo gostil Fiorentino.

Napoli se bo skušal po bledi predstavi proti Fiorentini (0:2) opravičiti navijačem na pokalnem srečanju, kjer se bo na domačem stadionu udaril z vročim Laziem. Kot da nesreča ne bi počivala sama, so Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimović, Faouzi Ghoulam in Kevin Malcuit na seznamu poškodovanih igralcev dobili druščino. Pridružila sta se še Allan in Amin Younes.

Napoli v tem koledarskem letu v serie A sploh še ni zmagal, ampak pod vodstvom Gennara Gattusa vpisal tri zaporedne poraze. Izgubil je tudi na Olimpijskem stadionu v Rimu proti nebeško modrim (0:1), ko je edini zadetek v 82. minuti prispeval v tej sezoni zelo razigrani Ciro Immobile. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel sedem zadetkov. Gattuso je edino letošnjo zmago dočakal v 1/16 finala italijanskega pokala, ko je ugnal Perugio (2:1), Lazio pa je v domačih tekmovanjih nanizal kar 13 zmag!

Cristiano Ronaldo je na zadnjih treh tekmah zadel v polno kar šestkrat. Foto: Reuters

Ta teden se bosta za polfinalno vstopnico potegovala še Juventus in Roma, Portugalec Cristiano Ronaldo pa bo skušal nadaljevati imeniten strelski niz, v katerem je v zadnjih treh tekmah zadel v polno kar šestkrat.

Prihodnji teden se bosta naprej pomerila Milan in Torino, v zadnjem četrtfinalnem dejanju pa bo skušal Samir Handanović z Interjem izločiti Fiorentino.