Zapravil pol milijarde evrov in osvojil ''nič'', a šejki so navdušeni

Guardiola pred podpisom rekordne pogodbe

Po razočaranju v prvi sezoni na klopi sinjemodrih, ko je Guardiola po več letih prvič ostal brez lovorike, so šejki iz Abu Dabija dodatno odprli denarnico. Katalonec je zamenjal celotno obrambo in po štirih prestopnih rokih prebil mejo pol milijarde evrov.

Govorilo se je, da bo City zelo resen kandidat za osvojitev četverčka lovorik (PL, CL, FA, LP), zdaj pa vse kaže, da se bo moral zadovoljiti z le dvema. Ob ligaškem pokalu bo osvojil tudi angleško prvenstvo – teoretično za to potrebuje le še eno zmago. Tega nikakor ne more več zapraviti.

Drugače je v ligi prvakov, kjer Cityju zelo slabo kaže. Na prvi četrtfinalni tekmi ga je na Anfieldu s 3:0 razstrelil Liverpool in možnosti za epski preobrat so le še teoretične. City bo zelo težko preprečil, da bi Liverpool zadel, če se to zgodi, pa bo City za napredovanje potreboval kar pet zadetkov.

Šejki pred Katalonca postavili nove milijone Športna javnost Guardiolo čedalje bolj jemlje z rezervo in njegove dozdajšnje uspehe iz dneva v dan vse bolj pripisuje vesoljcu Lionelu Messiju (Barceloni) in "monopolu" v Nemčiji (Bayern). Šejki ga kljub temu trepljajo po rami in mu že pripravljajo novo, izboljšano različico pogodbe, ki bi ga na Etihad vezala do leta 2020. Nekdanji trener Barcelone in Bayerna naj bi letno prejel kar 23 milijonov evrov in postal najbolje plačani trener na svetu. Lastniki Man Cityja so za okrepitve v desetih letih namenili 1,6 milijarde evrov. Tukaj se zadeva ne bo končala, nafta iz vrtin teče vsak dan in denarja ne manjka. Foto: Reuters

Ena prava lovorika odločno premalo

Čeprav še vedno obstajajo možnosti za preobrat v ligi prvakov, se bo moral realno gledano Pep v dveh sezonah zadovoljiti z le eno pravo lovoriko, kar je po vseh vloženih milijonih in za pogovorno najboljšega trenerja na svetu odločno premalo.

Sergio Agüero, David Silva, Kevin de Bruyne (na fotografiji), Raheem Sterling, Nicolas Otamendi in Fernandinho so fantje, ki so bili na Etihadu še pred Guardiolo. Kljub temu je Katalonec pognal še več kot pol milijarde evrov in izgovorov za neuspeh praktično ni. Foto: Reuters

Če upoštevamo, da več kot polovico zdajšnje ekipe sestavljajo zvezdniki, ki sta jih pripeljala že njegova predhodnika Roberto Mancini in Manuel Pellegrini, ter da je Guardiola za celotno obrambo in dva vratarja zapravil skupaj krepko čez 300 milijonov evrov, bi morala ekipa res pobrati vse, kar se pobrati da.

V nobenem pogledu Guardila ni boljši in uspešnejši od Mancinija in Pellegrinija. Vsaj za zdaj še ne.

