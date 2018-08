Lani je bil velik up svetovnega nogometa, danes komaj odpira oči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Abdelhak Nouri je verjel, o tem pa so bili prepričani tudi mnogi strokovnjaki, da ga bodo povsod po svetu spoznali, ko bo v majici Barcelone, Real Madrida, Manchester Uniteda ali katerega od največjih nogometnih klubov preigraval in zabijal gole na najpomembnejših tekmah, a tega ni dočakal.

Trenutki groze v avstrijskem mestecu Zillertal. Foto: Getty Images

Usodna prijateljska tekma v Avstriji

Žal ga je svet spoznal mnogo prej. Na žalost na najbolj krut način.

Neprijetni prizori njegovega negibnega telesa, ko se je zaradi srčnega infarkta zgrudil na prijateljski tekmi med Ajaxom in Werderjem Bremnom v avstrijskem mestu Zillertal, so 13. julija lani zaokrožili po vsem svetu.

Po tem je postalo jasno, da nogometa več ne bo igral, dolgo časa pa se je boril, da je sploh preživel.

Usodna tekma v Avstriji:

"Nikoli ne bom razumel, zakaj se tako slabe stvari dogajajo tako dobrim ljudem. Bil je res poseben fant in sijajen nogometaš. Brez dvoma bi postal nov zvezdniški produkt nogometne šole Ajaxa. Molim, da bo z njim čim prej spet dobro," je o njem takrat povedal nekdanji nizozemski reprezentant in zvezdnik Ajaxa Ryan Babel.

Skupaj z njim je za življenje in usodo mladega upa nizozemskega nogometa molilo še na tisoče drugih.

Fotografija enega zadnjih trenutkov s prijateljske tekme proti Werderju, ko je bil še na nogah. Foto: Getty Images

Bi bilo bolje, če bi bil v bližini defibrilator?

Nekateri, med njimi tudi legendarni nekdanji nizozemski vratar in zdaj športni direktor Ajaxa Edwin van der Saar, so ob tem stresali jezo nad organizatorje žalostne tekme v avstrijskem mestecu na Tirolskem, saj so defibrilator na igrišče prinesli zelo pozno, zato je mladenič ostal brez kisika in zaradi tega dobil trajno okvaro možganov.

Drugi so se osredotočili predvsem na upanje in to, da bodo stali ob strani nogometaševi družini.

Soigralci po Evropi nosijo številko 34 v njegovo čast

Justin Kluivert v dresu Rome. Foto: Getty Images Justin Kluivert, soigralec nesrečnega Nourija pri Ajaxu, ki je letos za več kot 17 milijonov evrov kot velika okrepitev prišel k Romi, v Rimu v njegovo čast na dresu nosi številko 34.



Podobno velja še za dva nogometaša, s katerima si je pri Ajaxu delil garderobo. Philipp Sandler ima številko 34 pri Manchester Cityju, Amin Younes pa pri Napoliju, h kateremu je prišel letos poleti.



Za zanimivo odločitev je poskrbel tudi svetovni prvak s francosko reprezentanco in astronomski nakup Barcelone prejšnjega poletja, za katerega so Katalonci odšteli kar 120 milijonov evrov. Ousmane Dembele ima Nourijevo številko dresa in njegovo ime izpisano na svojih nogometnih čevljih.

Bil je zelo priljubljen, zato podpore v težkih dneh ni manjkalo

Navijači na tekmah Ajaxa so razprostirali transparente z njegovo podobo in nosili majice z besedami podpore, na tisoče se jih je takoj po tragediji zbralo tudi pred hišo njegovih staršev in vzklikalo njegovo ime.

Ne samo zaradi tega, ker je bil odličen nogometaš, ampak tudi zato, ker je slovel kot zelo prijazen mladenič, ki so ga imeli radi tako navijači kot tudi trenerji in soigralci.

Takole so se navijači zbrali pred hišo njegovih staršev:

Ajax je tako avgusta lani pred tekmo kvalifikacij z ligo prvakov proti francoski Nici v Amsterdamu pripravil posebno, zelo ganljivo videosporočilo zanj in za njegovo družino, oče in brat sta bila takrat na tribunah.

V 34. minuti, Nouri je na dresu namreč nosil številko 34, pa so se nogometaši obeh ekip ustavili in mladeniču namenili glasen aplavz.

Velika replika njegovega dresa pri Ajaxu, ki so ga razprostrli navijači. Foto: Getty Images

Hitro se je vzpenjal po lestvici

Kako nadarjen nogometaš je bil Nizozemec maroških korenin? Zelo. Igrati je začel v rodnem Amsterdamu in se hitro vzpenjal po selekcijah slovite nogometne šole tamkajšnjega Ajaxa. Veljal je za tehnično zelo nadarjenega in nepredvidljivega krilnega napadalca, ki je zadeval, zabijal in preigraval.

Vseskozi je nastopal za mlajše nizozemske nogometne reprezentance in za selekcije do 15, 16, 17, 18, 19, 20 in tudi 21 let, za katero je debitiral z 19 leti, skupaj zbral kar 56 nastopov, ob tem pa zabil 18 golov. V reprezentanci je bil pogosto tudi kapetan.

S članskim nogometom se je prvič srečal, ko je bil star 17 let, ko je za B-ekipo Ajaxa zaigral v drugi nizozemski ligi. V njej je v naslednjih dveh letih in pol zaigral na 45 tekmah, zabil 11 golov in prispeval 17 asistenc.

Za Ajax je odigral 15 tekem in zabil en gol. Foto: Getty Images

Ajaxu je kot najstnik pomagal do finala lige Europa

V najboljši ekipi Ajaxa je z 19 leti prvič zaigral septembra leta 2016 in pri zmagi nad Willemom II. takoj zabil gol.

Mnogi novinarji in tudi navijači, ki so zanj takrat že slišali, so takratnemu trenerju Petru Boszu očitali, da je priložnost dočakal prepozno, a potem je v nadaljevanju sezone nastopil še kar nekajkrat.

V ekipi, ki je ob koncu sezone prišla vse do finala lige Europa, v katerem je izgubila proti Manchester Unitedu, je zbral 15 nastopov in ji pomagal tudi do drugega mesta v nizozemskem prvenstvu. Naslov prvaka je Ajax zgrešil za vsega točko.

Danes leži v postelji in se ne more premikati

Pred njim je bila lansko poletje sezona 2017/18, v kateri naj bi naredil odločilen korak naprej. Prepričan je bil o tem, da mu bo uspelo.

Na priprave članskega moštva, ki ga je takrat vodil že nov trener Marcel Keizer, je prišel zelo motiviran in pripravljen na to, da opozori nase, potem pa je prišel nesrečni 13. julij in vsega je bilo konec.

Nanj so se med tekmami spomnili tudi soigralci pri Ajaxu. Foto: Getty Images

Zdaj, leto in mesec dni pozneje, so njegovi bližnji in z njimi številni nogometni navdušenci po vsem svetu veseli že samo zaradi tega, ker lahko odpira oči.

"Telesa ne more premikati, lahko pa premika glavo. Odpira usta, dviga obrvi, na tak način se tudi sporazumeva z nami," je, potem ko se je nogometaš 5. avgusta v Amsterdamu zbudil iz kome, razlagal njegov brat Abderrahim, ki je v teh dneh v javnosti spregovoril o Nourijevem okrevanju.

"Njegovo fizično stanje je žal zelo slabo. Leži na postelji, ne more pa se sam premikati. Malce lahko premakne le glavo. Včasih ga dvignemo iz postelje in položimo v invalidni voziček," je še dodal o svojem bratu, ki so ga nekateri pred nekaj označili kar za novega Ronaldinha, danes pa leži v postelji in se komaj premika.

Kaj je zmogel Abdelhak Nouri?

Preberite še: