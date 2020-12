Zahovićeva poljska eksplozija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Zahović je v svojem sedmem nastopu prišel do prvega gola v majici Pogona Szczecina. Foto: Vid Ponikvar

Luka Zahović je danes zabil svoji prvi gol v poljski ligi, v katero je oktobra prestopil iz Maribora. Bil je junak zmage Pogona Szczecina, ki je po treh tekmah prišel do zmage in z 2:0 odpravil Stal Mielec. Nekdanji napadalec Maribora je zabil gol in svojemu klubu priboril tudi enajstmetrovko.