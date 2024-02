Neverjetno, kaj se dogaja na nogometni borzi?

Lani so v začetku leta v Savdsko Arabijo pripeljali Cristiana Ronalda, letos pa bogati klubi iz omenjene dežele v zimskem prestopnem roku niso poskrbeli za tako odmevne prihode. Al-Nassr se bo sicer danes v prijateljskem srečanju pomeril z Interjem iz Miamija, za katerega nastopa Lionel Messi. Do obračun starih rivalov Ronaldo - Messi pa vendarle ne bo prišlo, saj Portugalec zaradi poškodbe ne bo mogel zaigrati.

Lani so v začetku leta v Savdsko Arabijo pripeljali Cristiana Ronalda, letos pa bogati klubi iz omenjene dežele v zimskem prestopnem roku niso poskrbeli za tako odmevne prihode. Al-Nassr se bo sicer danes v prijateljskem srečanju pomeril z Interjem iz Miamija, za katerega nastopa Lionel Messi. Do obračun starih rivalov Ronaldo - Messi pa vendarle ne bo prišlo, saj Portugalec zaradi poškodbe ne bo mogel zaigrati. Foto: Reuters

Večina zadnjih nogometnih prestopnih rokov je postregla z razburljivim dogajanjem in dragimi nakupi. Tako je bilo zlasti lani, ko so se angleškim velikanom pri drznem zapravljanju na tržnici pridružili bogati klubi iz Savdske Arabije. Letos pa je vse drugače. O bombastičnih poslih ni ne duha ne sluha, takšno zatišje vlada že od začetka zimskega prestopnega roka. Bi bilo lahko danes vendarle drugače?

Zakaj je v zadnjih tednih na nogometni tržnici tako mirno? Največji odgovor se skriva v previdnosti angleških klubov. Slednji imajo zaradi ogromnih dobičkov z naslova prodaje televizijskih pravic polne žepe denarja, ki jim pride še kako prav ob nakupih želenih okrepitev. Tako je na Otok prispelo ogromno znanih imen, ki so še dvignili kakovost najboljših angleških klubov. Letos, v tem zimskem prestopnem roku, pa se je vse skupaj ustavilo.

Ameriški mogotec Todd Boehly je v zadnjih prestopnih rokih "pretiraval" z nakupi Chelseaja. Letos je glede tega zelo umirjen. Foto: Reuters Če so angleški klubi lansko zimo v nakup igralcev vložili več kot 700 milijonov evrov, od tega Chelsea, pri katerem so hoteli novi ameriški lastniki priti hitro do zmagovitega moštva, a se pri tem ušteli, kar tretjino, so letošnji zneski kar dvajsetkrat manjši. In razlog? Ta se skriva v pravilih tekmovanja Premier League o finančnem fair-playju, dobičku in trajnosti. Vodstvo tekmovanja je glede upoštevanja teh pravil zelo resna. Tisti, ki se ne držijo pravil, jih dobijo krepko po prstih. To je nedavno najbolj na lastni koži občutil Everton, saj je ostal brez desetih točk.

Angleški klubi so tako zelo previdni, zlasti tisti, ki imajo največ pod palcem in so v prejšnjih prestopnih rokih pogosto skrbeli za največje posle. Denimo Chelsea, Manchester City in Liverpool, ki se zavedajo, da lahko kupujejo nove zvezdnike, a se morajo na drugi strani tudi posloviti od katerega izmed aktualnih igralcev. Pozna se tudi, kako še poteka afriško in azijsko prvenstvo, zato velja veliko več prometa pričakovati poleti. Zlasti po tem, ko se v Nemčiji konča Euro.

Najdražjega je kupila Barcelona

Tako je Vitor Roque poziral ob predstavitvi v dresu Barcelono s srčno izbranko Dayano Lins. Foto: Reuters Danes imajo klubi iz najmočnejših lig v Evropi, priljubljeno ''petico'' sestavljajo angleška, francoska, italijanska, nemška in španska liga, še zadnjo priložnost za nakup novih igralcev. Nato se bo prestopno okno zaprlo, nova priložnost za krepitev igralskega kadra pa bo nastopila šele poleti. Takrat velja pričakovati tudi večjo zagnanost in vnemo klubov iz Savdijske Arabije, ki so lani poleti pripeljali kopico znanih obrazov in za njih porabili skoraj 700 milijonov evrov, v tem zimskem prestopnem roku pa zgolj 30.

Vseeno pa zadnji dan prestopnega roka še ponuja nekatere možnosti, da bi zadnji dan padel rekordno visoki posel. Za zdaj je na lestvici najdražje zimske okrepitve mladi Brazilec Vitor Roque. Za 40 milijonov evrov ga je pripeljala Barcelona, 18-letni up pa se je izkazal v sredo proti Osasuni, ko je v tretjem nastopu dosegel prvi zadetek. Na koncu je zadoščal za zmago z 1:0, Roque, ki je vstopil v igro v 62. minuti, pa je zanj potreboval zgolj dve minuti.

Med najdražjimi zimskimi prestopi prevladujejo zelo mlada imena, kar polovica od prvih deset je Brazilcev, dva pa Belgijca. Eden izmed slednjih, 18-letni Arthur Vermeeren, je tako v sredo debitiral za Atletico in zaigral skupaj z Janom Oblakom.

Najdražji letošnji prestopi:

Nogometaš (država) Starost Prejšnji klub Novi klub Znesek* Vitor Roque (Bra) 18 Athletico Paranaense (Bra) Barcelona (Špa) 40 Sacha Boey (Fra) 23 Galatasaray (Tur) Bayern München (Nem) 30 Radu Dragusin (Rom) 21 Genoa (Ita) Tottenham (Ang) 25 Eljif Elmas (SMk) 24 Napoli (Ita) RB Leipzig (Nem) 24 Renan Lodi (Bra) 25 Marseille (Fra) Al Hilal (SAr) 23 Lucas Beraldo (Bra) 20 Sao Paulo (Bra) PSG (Fra) 20 Gabriel Moscardo (Bra) 18 Corinthians (Bra) PSG (Fra) 20 Arthur Vermeeren (Bel) 18 Royal Antwerp (Bel) Atletico Madrid (Špa) 18 Marcos Leonardo (Bra) 20 Santos (Bra) Benfica Lizbona (Por) 18 Cryil Ngonge (Bel) 23 Verona (Ita) Napoli (Ita) 18

* znesek je v milijonih evrov

Vir: Transfermarkt.de

Bo Tottenham zadnji dan poskrbel za rekordni nakup?

Dominic Solanke je želja Tottenhama. Foto: Reuters Kaj pa pravijo govorice? Tottenham naj bi se še vedno zanimal za napadalca Bournemoutha Dominica Solankeja. Za 26-letnega Angleža naj bi bil pripravljen ponuditi 58 milijonov evrov. Ravno toliko, kot bi lahko stal prestop v Angliji rojenega Albanca Armanda Broje (Chelsea), za katerega se zanima Fulham.

Obstaja še možnost, da bi se Karim Benzema v zadnjem trenutku vendarle vrnil v Evropi. Francoz v Savdski Arabiji vendarle ni zamenjal delodajalca, tako da ostaja pri Al Ittihadu, pri katerem pa v zadnjem obdobju ni bil srečen, niti se ni udeležil klubskih priprav. Zanj se je zanimalo kar nekaj evropskih klubov, a je vprašanje, če bi lahko zadostili finančnim okvirjem.

V Italiji velja pričakovati nekaj odmevnih poslov. Po tem, ko se je Juventus okrepil z Argentincem Carlosom Alcarazom, tega je stari dami posodil Southampton, italijanski velikan pa ga lahko po koncu sezone odkupi za slabih 50 milijonov evrov, bo Roma sklenila dogovor z Empolijem glede nakupa Tommasa Baldanzija, Andrea Belotti pa se kot posojen napadalec Rome seli v Firence k Fiorentini. Prišlo je tudi do zanimivega sodelovanja med Salernitanom, ki ji v serie A gori pod nogami, ter izkušenim Nemcem Jeromom Boatengom. Ta je nazadnje igral lani pri Lyonu.

V Braziliji odmeva nakup Botafoga, ki je iz španskega Betisa za 20 milijonov evrov pripeljal Luiza Henriqueja. S tem je padel brazilski rekord, kar se tiče najdražjega nakupa brazilskega kluba v zgodovini.

Komaj 17-letni švedski "čudežni deček" Lucas Bergvall bi lahko kmalu zapustil Djurgardens. Zanj se najbolj goreče zanimata Barcelona in Tottenham, Švedi pa omenjajo, da bi lahko prodali mladega upa za 19 milijonov evrov.

Bo Steven Bergwijn oblekel dres Bayerna? Foto: Reuters

Po poškodbi Francoza Kingsleyja Comana iščejo na levem krilu primerno menjavo pri Bayernu. Bavarci imajo nekaj kandidatov. Prvi je španski reprezentant Bryan Zaragoza (Granada), drugi pa Nizozemec Steven Bergwijn (Ajax), ki bi se ga zelo razveselil Harry Kane, saj je z njim sodeloval več sezon pri Tottenhamu.

Danes bi bilo tako lahko na nogometni tržnici vendarle zanimivo, speljanih pa nekaj odmevnih poslov. Kar se tiče slovenskih klubov, lahko še nekaj časa pogledujejo proti okrepitvam, saj traja zimski prestopni rok na sončni strani Alp do polovice februarja.