Zadnje tri točke Fiorentini, v serie A prihaja Venezia

S zaostalo tekmo 29. kroga med Atalanto in Fiorentino se je končala sezona italijanske nogometne lige. V Bergamu je slavila firenška ekipa s 3:2. Znana je tudi zadnja ekipa, ki se je iz serie B prebila v serie A, to je Venezia.

Na zadnji tekmi prvenstva je vseh pet zadetkov padlo že v prvem polčasu. Pri domačih sta zadela Ademola Lookman in Giorgio Scalvini v 12. in 32. minuti, pri gostih pa je bil dvakrat uspešen Andrea Belotti (6., 45.), enkrat pa Nicolas Gonzalez (19.).

Fiorentina je kljub zmagi ostala na osmem mestu, a bo vseeno igrala v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. Čakajo jo kvalifikacije konferenčne lige. Atalanta je ostala na četrtem mestu in si že pred tem tako kot prvak Inter, Milan, Juventus in Bologna priigrala ligo prvakov, Roma in Lazio pa bosta Italijo zastopala v evropski ligi.

V Španiji in Franciji ...

Leganes bo spet igral med prvoligaši. Z zmago z 2:0 proti Elcheju je postal prvak druge lige. V zadnjem krogu je prehitel Real Valladolid, klub, v katerem ima večinski delež nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldo. Valladolid si je sicer že prej zagotovil prvo ligo, boj za zadnje mesto v elitni ligi pa bo v "play-offu" potekal med Eibarjem, Espanyolom, Sportingom Gijonom in Realom Oviedom, ki so zasedli mesta od tri do šest v drugi ligi. V Franciji pa si je vrnitev med elito priigral Saint Etienne, potem ko je v boju za napredovanje oziroma obstanek ugnal Metz.

Iz lige so izpadli Frosinone, Sassuolo in Salernitana, že prej je bilo znano, da se iz druge v prvo ligo selita Parma Tjaša Begića in Martina Turka ter Como, zdaj pa si je to priigrala še Venezia, ki je v "play-offu" s skupnim izidom 1:0 odpravila Cremonese Žana Majerja.

Naziv najboljšega strelca lige je pripadel Interjevemu Lautaru Martinezu, ki je dosegel 24 golov, drugi je bil s 16 Juventusov Dušan Vlahović. Najboljša podajalca pa sta bila Paulo Dybala iz Rome in Rafael Leao iz Milana, oba sta zbrala po devet asistenc.

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma:

Nedelja, 2. junij:

Lestvica: