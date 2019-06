Za vročega Iličića Atalanta ponudila več, Napoli pa še več denarja

Za Josipom Iličićem je odlična sezona v italijanskem prvenstvu, v katerem je pomagal Atalanti, da se je uvrstila v ligo prvakov. Na 36 tekmah prejšnje sezone se je lahko pohvalil s 13 goli in sedmimi asistencami, njegovo moštvo pa je zasedlo tretje mesto za Juventusom in Torinom.

Prav tako se je izkazal na zadnji reprezentančni tekmi v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Latviji, proti kateri je zadel dva od skupno petih golov.

Že sredi maja so nanj vrgli lovke pri Napoliju. Slovenskega nogometaša so želeli imeti v svoji sredini, a ga pri Atalanti niso izpustili izpod svojega okrilja. "Vselej si želim igrati na višjih ravneh. Če bom ostal v Bergamu, bo to zaradi tega, ker bo Atalanta zgradila zmagovalno ekipo. V tem primeru bom z veseljem ostal, sicer pa bodo name čakali novi izzivi," je pred dnevi za Ekipo dejal Iličić.

In zdaj so se v Italiji razpisali, da mu Atalanta ponuja 1,4 milijona evrov za naslednjo sezono. Med drugim naj bi na njegova vrata potrkala tudi ponudba Napolija, velika 2,2 milijona na leto, in pogodba do leta 2022.

Tako Atalanta kakor tudi Napoli bosta v prihodnji sezoni igral v elitni Ligi prvakov, ključen podatek za 31-letnega nogometaša pa je, kakšna bo sestava moštva, v katerem bo nadaljeval kariero.