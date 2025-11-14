Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
14. 11. 2025,
17.30

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Jennifer Hermoso Luis Rubiales

Petek, 14. 11. 2025, 17.30

1 ura, 1 minuta

Predstavitev knjige o aferi z ženskega SP 2023

Stric z jajci nad Luisa Rubialesa #video

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Luis Rubiales | V spodnjem videu poglejte, kako so proti Luisu Rubialesu začela leteti jajca. | Foto Reuters

V spodnjem videu poglejte, kako so proti Luisu Rubialesu začela leteti jajca.

Foto: Reuters

Nekdanji predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales je predstavil knjigo, v kateri je opisal svoj pogled na dogodke po finalu zadnjega ženskega nogometnega svetovnega prvenstva, ko je moral zapustiti predsedniško funkcijo. Na dogodku ga je z jajci začel obmetavati lasten stric.

Luis Rubiales je za spletno stran Periodista Digital potrdil, da ga je na predstavitvi z jajci napadel očetov mlajši brat Luis Ruben Rubiales, igralec v televizijskih serijah, in ga ozmerjal z barabo. Napadalec je vrgel tri jajca, prvič zgrešil, nato zadel Rubialesa, ki se je obrnil, v hrbet, tretjega pa je napadeni z roko odbil.

Poglejte, kako je Luis Ruben Rubiales z jajci obmetaval Luisa Rubialesa:

"Napadel me je, ker je enostavno moten. Drugače si tega ne znam razložiti," je dejal Rubiales in priznal, da se je hotel spopasti z napadalcem, ki ga v prvem trenutku ni prepoznal, in je mislil, da gre za napad iz občinstva. Španski mediji pa so objavili video, v katerem je videti, da varnostniki zadržijo Rubialesa, ki se je želel vreči na napadalca. Ob tem mediji namigujejo, da bi bil lahko razlog za napad družinski spor.

Luis Rubiales | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Rubiales je po finalu ženskega nogometnega svetovnega prvenstva avgusta 2023, ki se je končalo z zmago Španije, na usta poljubil igralko Jennifer Hermosa, ki je pozneje izjavila, da je to storil brez njenega strinjanja. Sledile so obtožbe in pritiski, po katerih je odstopil s predsedniške funkcije, pozneje je moral celo na sodišče.

Odzvala se je Mednarodna nogometna zveza, ki mu je izrekla triletno prepoved delovanja v nogometu, sodišče ga je zaradi spolnega napada februarja letos obsodilo na denarno kazen v višini 10.800 evrov in enoletno prepoved stikov s Hermosa. Ob dogodku se je praktično po vsem svetu razvnela debata o spoštovanju in mejah dovoljenega v športu.

Rubiales je ves čas trdil, da je nedolžen in da je šlo pri poljubu le za veselje ob osvojenem svetovnem prvenstvu. Svoj vidik je zdaj predstavil v knjigi z naslovom Matar a Rubiales (Ubiti Rubialesa), v kateri trdi, da je bil njegov primer politična in medijska zarota. "Ne bom se spremenil. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Nisem lagal," je še dejal Rubiales in potrdil, da se ne namerava vrniti na špansko nogometno zvezo.

Luis Rubiales
Sportal Afera poljub: Rubialesova pritožba zavrnjena
Jenni Hermoso
Sportal Luis Rubiales kaznovan zaradi poljuba nogometašice Jenni Hermoso #video
Luis Rubiales
Sportal Rubiales prepričan, da je privolila v poljub na ustnice
Jennifer Hermoso Luis Rubiales
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.