Stric z jajci nad Luisa Rubialesa #video

Nekdanji predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales je predstavil knjigo, v kateri je opisal svoj pogled na dogodke po finalu zadnjega ženskega nogometnega svetovnega prvenstva, ko je moral zapustiti predsedniško funkcijo. Na dogodku ga je z jajci začel obmetavati lasten stric.

Luis Rubiales je za spletno stran Periodista Digital potrdil, da ga je na predstavitvi z jajci napadel očetov mlajši brat Luis Ruben Rubiales, igralec v televizijskih serijah, in ga ozmerjal z barabo. Napadalec je vrgel tri jajca, prvič zgrešil, nato zadel Rubialesa, ki se je obrnil, v hrbet, tretjega pa je napadeni z roko odbil.

Poglejte, kako je Luis Ruben Rubiales z jajci obmetaval Luisa Rubialesa:

"Napadel me je, ker je enostavno moten. Drugače si tega ne znam razložiti," je dejal Rubiales in priznal, da se je hotel spopasti z napadalcem, ki ga v prvem trenutku ni prepoznal, in je mislil, da gre za napad iz občinstva. Španski mediji pa so objavili video, v katerem je videti, da varnostniki zadržijo Rubialesa, ki se je želel vreči na napadalca. Ob tem mediji namigujejo, da bi bil lahko razlog za napad družinski spor.

Foto: Guliverimage Rubiales je po finalu ženskega nogometnega svetovnega prvenstva avgusta 2023, ki se je končalo z zmago Španije, na usta poljubil igralko Jennifer Hermosa, ki je pozneje izjavila, da je to storil brez njenega strinjanja. Sledile so obtožbe in pritiski, po katerih je odstopil s predsedniške funkcije, pozneje je moral celo na sodišče.

Odzvala se je Mednarodna nogometna zveza, ki mu je izrekla triletno prepoved delovanja v nogometu, sodišče ga je zaradi spolnega napada februarja letos obsodilo na denarno kazen v višini 10.800 evrov in enoletno prepoved stikov s Hermosa. Ob dogodku se je praktično po vsem svetu razvnela debata o spoštovanju in mejah dovoljenega v športu.

Rubiales je ves čas trdil, da je nedolžen in da je šlo pri poljubu le za veselje ob osvojenem svetovnem prvenstvu. Svoj vidik je zdaj predstavil v knjigi z naslovom Matar a Rubiales (Ubiti Rubialesa), v kateri trdi, da je bil njegov primer politična in medijska zarota. "Ne bom se spremenil. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Nisem lagal," je še dejal Rubiales in potrdil, da se ne namerava vrniti na špansko nogometno zvezo.