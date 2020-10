Young peti okuženi igralec Interja, Keita četrti pri Liverpoolu

Poleg Angleža so v samoizolaciji tudi Alessandro Bastoni, ki je bil eden od dveh okuženih na trening kampu italijanske reprezentance do 21 let, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan in Ionut Radu.

Okužen je tudi Naby Keita. Foto: Reuters

Število okuženih narašča tudi pri angleškemu prvaku Liverpoolu. Thiagu Alcantari, Sadiu Maneju in Kostasu Tsimikasu se je pridružil še Naby Keita, ki trenerju Jürgenu Kloppu zagotovo ne bo na voljo naslednji teden, ko se bo Liverpool v prvenstvu meril z mestnim tekmecem Evertonom.

Bo pa Nemec na tej tekmi lahko računal na Albanca Xherdana Shaqirija, ki ni več okužen.

