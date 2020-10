Veliko neznank, a cilj ostaja jasen

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi (20.45) odigrala svojo tretjo tekmo v ligi narodov proti Kosovu, ki je za slovenske reprezentante velika neznanka, saj se z njimi v preteklosti niso pomerili še nikoli. Slovenci so na dveh tekmah zabeležili remi z Grčijo in zmago proti Moldaviji, za dobro popotnico pa jim služi tudi sredina zmaga nad San Marinom.

Pred slovensko izbrano vrsto je nova naloga v ligi narodov. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi s San Marinom opravila prvi del naloge v tem premoru. Zdaj jo čaka še drugi, zahtevnejši del s tekmama v ligi narodov proti Kosovu in Moldaviji. Tretji nasprotnik slovenskih nogometašev bo reprezentanca Kosova, ki je v četrtek v dodatnih kvalifikacijah za EP 2021 izpadla proti Severni Makedoniji.

Vučkić se je na tekmi s San Marinom vpisal med strelce. Zadel je z bele pike.

"So razočarani, pa tudi motivacija ti ob tem pade. To je lahko pozitivno za nas. Pripravljeni bodo na nas, najpomembnejše je, kako se bomo mi postavili na igrišču. Šli bomo s pozitivnimi mislimi in iztržiti dober rezultat," je pred tekmo prepričan slovenski nogometaš Haris Vučkić, ki se je na tekmi proti San Marinu vpisal med strelce, zdaj pa bo na svojo priložnost čakal tudi na obračunu s Kosovom.

Ostajajo previdni

Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija se s Kosovom do zdaj še ni pomerila. "Ne poznamo jih preveč, so mlada reprezentanca. Poznam le vratarja s prijateljske tekme z Girono. Vem pa, da so kakovostni igralci, ker igrajo v dobrih klubih, tako da moramo paziti na njih," je prepričan Vučkić. Slovenskim nogometašem gre na roko tudi dejstvo, da zaradi koronavirusa in karanten manjkajo trije zvezdniki kosovske reprezentance – kapetan in član Napolija Amir Rrahmani, novi član Lazia in odlični napadalec Vedat Muriqi ter član Wederja Milo Rashico.

Kljub temu Slovencev zagotovo ne čaka lahka naloga, pred tekmo s San Marinom se je poškodoval Andraž Šporar, namesto njega je pred dnevi Matjaž Kek vpoklical Lovra Bizjaka.

"Kosovo ima v zvezni vrsti zelo kakovostne igralce, ki so močni predvsem v igri ena na ena. Na to moramo biti pripravljeni in odgovoriti s svojo kakovostjo. Poleg tega je treba izpostaviti tudi neizmeren motiv, ki je zapisan v njihovem karakterju oziroma DNK," je o kosovski ekipi ob prihodu v Prištino povedal selektor Slovenije in na novinarski konferenci dodal: "Ampak moramo razmišljati predvsem o sebi. Vedno je cilj, da pridemo do novih točk. Pričakujem dobro, odprto, kakovostno tekmo," je še poudaril slovenski selektor, ki od svojih izbrancev tako pričakuje odgovorno in disciplinirano igro.

Petar Stojanović bo igral proti soigralcu iz zagrebškega Dinama Lirimu Kastratiju. "Seveda ga dobro poznam, je soigralec pri Dinamu, igrava tudi na isti strani. Vem, da je zelo kakovosten igralec, sva pa tudi dobra prijatelja. Veselim se že srečanja z njim. Sicer pa smo si pogledali njihovo ekipo, a pomembno je, da smo osredotočeni nase," je povedal Stojanović, ki je zadovoljen z uvodnimi predstavami Slovenije v ligi narodov, a verjame v še boljše predstave.

Stojanović

Na zmago

V letošnji izvedbi lige narodov imajo Kosovci za zdaj točko z dveh tekem po porazu proti Grčiji in remiju z Moldavijo. Slovenija ima na drugi strani štiri točke po remiju z Grčijo in zmago nad Moldavijo. "Kosovo ima ogromno posameznikov, ki delajo razliko. Za nas bo težka preizkušnja, ampak moramo slediti svojemu načinu igre. Gremo na zmago in želimo, da se z njo vrnemo domov," pa je pred tekmo dejal Rajko Rep, ki je proti San Marinu dosegel prvenec v dresu z državnim grbom.

Slovenija je sicer na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., Kosovo je 116. Tekmo bodo sodili Angleži Andrew Madley, Daniel Richard Cook in Constantine Hatzidakis. Slovenijo, ki se s Kosovom še ni merila, v tem sklopu tekem 14. oktobra čaka še obračun v Moldaviji.

