Xavi iskren: Barcelona si lige prvakov ne zasluži

"Če imaš zmago v svojih rokah in tega ne izkoristiš, si napredovanja v tem tekmovanju ne zaslužiš. Nekaj upanja je še, a nismo odvisni samo od sebe," je bil po remiju z Interjem odkrit trener Barcelone Xavi. Po štirih tekmah lige prvakov imajo vsega štiri točke in vse bolj se zdi, da bodo tudi to sezono spomladi igrali samo v evropski ligi.

Četrti krog nogometne lige prvakov so zaznamovali remiji velikanov. Atletico je igral 0:0 z Bruggem, enako Manchester City s Köbenhavnom, Borussia Dortmund in Sevilla 1:1, prav tako PSG in Benfica ter Šahtar Doneck in Real Madrid. Barcelona pa si je ob visokem izidu 3:3 točko zagotovila šele v sodnikovem dodatku. Od favoriziranih ekip je po dveh tretjinah skupinskega dela v najtežjem položaju prav Barcelona, ki ima vsega štiri točke in bo še garala za preboj v osmino finala oziroma bo morala upati na spodrsljaja Interja. V skupini C ima namreč vodilni Bayern München poln izkupiček 12 točk in si je že zagotovil napredovanje, sledi mu Inter Milan s sedmimi točkami.

Robert Lewandowski je v sodnikovem dodatku Barceloni priigral vsaj točko. Foto: Reuters Trener katalonskega ponosa Xavi je bil po obeh tekmah z Interjem – prvo so izgubili z 0:1 – zelo iskren. Pravi, da si evropske pomladi v ligi prvakov s takimi igrami in s toliko individualnimi napakami v obrambi niti ne zaslužijo. Pred tem jih je namreč z 2:1 premagal tudi Bayern. "To tekmovanje je do nas zelo kruto. V Münchnu smo delali napake. V Milanu so bile okoliščine drugačne, nismo dobro napadali. Zdaj pa smo spet naredili nekaj kritičnih napak. Če doma ne premagaš Interja, si lige prvakov ne zaslužiš. Nekaj možnosti še imamo, a če nisi odvisen samo od sebe, si napredovanja v tem tekmovanju ne zaslužiš. Malo upanja še imamo, a bo težko. Če v ligi prvakov dobiš toliko golov, za to plačaš. Gre samo za naše napake." Dodaja, da kot največji navijač Barcelone ni samo razočaran, ampak je jezen. Ker delajo napake.

Svet je krut, je po remiju še dejal Xavi. A se nato že obrnil proti nič manj (ali pa še bolj) pomembni tekmi, ki sledi v nedeljo. To je največji derbi španskega prvenstva, el clasico. "Že razmišljamo o Realu Madridu, o el clasicu. Pobrali se bomo, da lahko v nedeljo zmagamo na Bernabeu. Ne bo pa lahko. Zdaj dajemo ligo prvakov na stranski tir in se osredotočamo na la ligo, kjer smo vodilni. In to želimo ostati." Imajo enako točk kot Real Madrid, 22, a boljšo razliko v golih (20 proti 1 v primerjavi z Realom – 19 proti 7).