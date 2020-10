Wenger odgovoril Mourinhu: Kot v otroškem vrtcu

Arsene Wenger in Jose Mourinho, tako kot sta to počela v času, ko sta bila še oba ob igrišču, spet zabavata nogometni svet. Foto: Reuters

Začelo se je s knjigo Arsena Wengerja. V njej ta zdaj že upokojeni trener, ki je več kot dve desetletji sedel na klopi Arsenala, ni namenil niti besedice Joseju Mourinhu, s katerim sta vrsto let bila hude bitke v angleški premier ligi.

Tamkajšnji mediji seveda niso mogli mimo tega in prejšnji teden za mnenje o tem povprašali Mourinha. "Zato, ker me nikoli ni premagal," je Francozu v svojem slogu zabrusil priznani portugalski trener, ki se je na Otoku uveljavil predvsem kot trener Chelseaja, vodil pa je tudi Manchester United in zdaj Tottenham.

Mourinho je (bil) trn v peti Wengerja

Zdaj se je spet oglasil Wenger. "Ne moti me. To je samo provokacija. Ob njem se počutim kot v otroškem vrtcu," je nekdanji dolgoletni trener Arsenala povedal za Canal Plus. "Sicer pa ni res, da ga nisem premagal. Dvakrat sem ga, ob tem pa je bilo še veliko remijev," je še dodal Francoz in dal med vrsticami vedeti, da mu za opazke le ni tako vseeno.

Res je, da je Wenger Mourinha premagal, a mu je to prvič uspelo šele v 14. poizkusu. Po tem je zabeležil le še eno zmago, skupaj pa ga je premagal le dvakrat na 19 tekmah.

Zgodovina javnega obračunavanja Wengerja in Mourinha, ki je Francoza nekoč označil za specialista za spodrsljaje, je sicer bogata, leta 2014 pa je šlo na Stamford Bridgu tako daleč, da sta se ob igrišču celo prerivala.

Prerivanje na Stamford Bridgu: