Vsaj manjša tolažba za hudo evropsko rano

Salzburgu peti zaporedni naslov v Avstriji

Nogometaši moštva Red Bull Salzburg, ki so med tednom nesrečno izpadli iz polfinala lige Europe, so si danes zagotovili naslov avstrijskega prvaka za sezono 2017/18. V neposrednem obračunu z najbližjimi tekmeci so Salzburžani proti graški ekipi Sturm slavili s 4:1 (1:1) in si pred zadnjimi tremi krogi zagotovili neulovljiv naskok na lestvici.