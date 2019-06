Vročina nagaja afriškim nogometašem, Kalu se je zgrudil med treningom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletni napadalec Samuel Kalu, ki klubski nogomet igra za Bordeaux, se je zgrudil med treningom pred uvodno tekmo Nigerije z Burundijem v Aleksandriji. Ta je na sporedu danes zvečer, temperatura pa naj bi po zadnjih napovedih spletne strani Accuweather takrat padla pod 30 stopinj Celzija.

Zvečer brez Kaluja

Samuel Kalu ne bo kandidiral za današnjo tekmo. Foto: Reuters Kalujevo stanje se je sicer hitro stabiliziralo, a je nigerijska reprezentanca potrdila, da ga danes vseeno ne bo v postavi.

Vremenske napovedi za Egipt za čas turnirja, ki se tokrat prvič v zgodovini igra v juniju in juliju, so v zadnjih dneh sicer kazale na ekstremne temperature. Te naj bi v tem obdobju dosegle tudi 40 stopinj Celzija, čeprav so napovedi za naslednje dni nekoliko bolj zmerne.

Afriška nogometna zveza (Caf) se je zaradi visokih temperatur odločila, da bo v vsakem polčasu polčasu izveden tudi odmor za osvežitev, kar je v skladu s pravili Mednarodne nogometne zveze (Fifa).