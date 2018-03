Vroča glava Mourinha še dodatno razjezila razočarane navijače

Po nočni mori na Old Traffordu

Potem ko je Manchester United na prvi tekmi osmine finala lige prvakov na Pizjuanu remiziral s Sevillo (0:0), je bilo le malo takšnih, ki so menili, da četa Joseja Mourinha na trdnjavi Old Trafford ne bo dokončala posla. A ga ni. Andaluzijci so v Manchestru zmagali z 2:1 in pripravili prvo veliko presenečenje izločilnih bojev.

United je po sobotni veliki zmagi nad tekmeci z Liverpoola (2:1), ko je Mourinho s svojimi sodelavci taktično uničil po mnenju mnogih najboljši napad na svetu, se je le nekaj dni kasneje osmešil v ligi prvakov. Portugalec je opravil nekaj rotacij in brcnil v temo.

Menjal zmagovalnega konja

Pozabil na Juana Mato in se opekel. Foto: Reuters Iz začetne postave je vrgel mladega, a izjemnega Scotta McTominayja in Juana Mato, ki sta bila na sosedskem derbiju z Liverpoolom med najboljšimi, vanjo pa uvrstil povratnika po poškodbi Marouaneja Fellainija in Jesseja Lingarda.

Začetek ni postregel z veliko akcije, Sevilla je veliko streljala, a ni bila nenevarna, enako pa lahko trdimo tudi za domače. Skratka, vse je šlo v smeri, da tekma ne bo postregla z veliko zadetki, Mourinho je računal na to, da mu na koncu vseeno uspe zadeti in se z minimalno zmago uvrsti v četrtfinale.

Italijan s Francozom zadel v polno

A to je bil račun brez krčmarja. Trener Seville Vincenzo Montella je v 72. minuti v igro poslal francoskega golgeterja Wissama Ben Yedderja, ki je v le šestih minutah dvakrat preluknjal mrežo rdečih vragov in odločil zmagovalca. Častni zadetek za slovo od Evrope Uniteda je zabil Romelu Lukaku (1:2).

Wissam Ben Yedder je v skupinskem delu rešetal mrežo Maribora, zdaj pa je izločil še Manchester United. Foto: Reuters

Mourinho: To ni nič novega za ta klub

Mourinho, ki je sicer mojster besed, je po izpadu z vročo glavo še poslabšal veliko katastrofo. "Ni konec sveta. Sam sem v preteklosti dvakrat izločil United na Old Traffordu, ko sem bil trener Porta in Reala, torej to ni nekaj novega za ta klub in nekaj, kar se mu do zdaj še ne bi zgodilo," je z besedami, ki jih ni nihče pričakoval, postregel Portugalec, ki verjame, da se je pravilno lotil tekme.

Vesel, da igralci niso skrivali žalosti

Igralci Uniteda po šoku niso skrivali razočaranja. Foto: Reuters "Poskušali smo biti agresivni že od prve minute. Nismo zadeli, Sevilla pa je dobro držala žogo in nadzorovala potek tekem. Imeli smo veliko priložnosti, a ni šlo. Po zadetku Seville je vse skupaj postalo zelo čustveno, po drugem je bilo konec zgodbe. Izgubili smo, to je nogomet, jutri je nov dan, v soboto je nova tekma. Vesel sem, da igralci niso skrivali žalosti, a ni časa za dramo," je sklenil. A s tem rezultatom si ni naredil usluge. Njegova opozicija ima čedalje več članov, pritisk pa se je povečal.

Sezono bo reševal že v soboto

Rdeče vrage že v soboto čaka tekma četrtfinala pokala FA proti Brightonu. To je edino tekmovanje, kjer lahko United še osvoji lovoriko, saj ima v angleškem prvenstvu Man City pred Unitedom osem krogov pred koncem neulovljivih 16 točk prednosti.