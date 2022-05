Vratarja Maribora po operaciji čaka večmesečno okrevanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi vratar slovenskega nogometnega prvoligaša Maribora Ažbe Jug, ki se je nesrečno poškodoval na prvenstveni tekmi 23. aprila v Sežani in predčasno končal sezono, je že prestal artroskopsko operacijo. Kot so zapisali na spletni strani Maribora, je bila operacija po izpahu ramenskega sklepa uspešna, zdaj sledi večmesečno okrevanje.

"Šlo je za stanje po izpahu ramenskega sklepa, poškodovane so bile številne strukture in potrebna je bila operacija," je pojasnil dr. Matjaž Vogrin, vodja zdravniške službe NK Maribor. Letošnja sezona je zanj tako že končana, po operativnem posegu pa sledi obdobje prisilnega počitka z večmesečnim okrevanjem, tako da bo izpustil tudi začetni del nove sezone.

"Zdaj je vse v redu, operacija je potekala po predvidenem načrtu. Počutje je situaciji primerno. Žal se zgodijo tudi takšne stvari, kot v življenju moraš biti v nogometu pripravljen na vse, tudi na tovrstne zaplete. Trenutno so prve misli povezane s tem, da je najbolj pomembno uspešno prestati okrevanje," je za klubsko spletno stran povedal Jug, ki ga po operativnem posegu čaka obdobje prisilnega počitka z večmesečnim okrevanjem, tako da bo izpustil tudi začetni del nove sezone 2022/23.

"Najprej me čaka obdobje popolnega mirovanja, nato bo dovoljeno pasivno razgibavanje roke, ki jo bom v naslednji fazi lahko začel premikati do določenih stopinj. Medtem pa bom ohranjal fizično pripravljenost, vendar brez obremenjevanja roke," je dodal 30-letni vratar, ki si je po poškodbi večkrat ogledal posnetek dogodka, ki ga je nepričakovano oddaljil z igrišč.

"Poškodba je posledica nenavadnega spleta okoliščin, kajti to je bil povsem običajen padec. Lahko bi rekel, padec kot padec, neštetokrat sem padel na tekmah in predvsem na treningih, pa se nikdar ni zgodilo nič podobnega. Trava je bila mokra, spodrsnilo mi je, sila je naredila svoje, ni mi uspelo dovolj hitro nadzorovati giba in ob padcu je rama zapustila svoj položaj," je pojasnil Jug, ki upa, da se bo med vratnici vrnil po štirih mesecih.