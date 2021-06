Volkovi nadaljujejo s portugalsko stroko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski trener Nuno Espirito Santo je na mestu trenerja angleškega nogometnega prvoligaša Wolverhampton Wanderers dobil naslednika. Na trenersko klop je namreč sedel njegov rojak, nekdanji trener lizbonske Benfice Bruno Lago, so zapisali na spletni strani otoškega kluba.

Lago je Benfico popeljal do naslova državnega prvaka v svoji prvi sezoni 2019, vendar pa se je naslednjo poslovil, ker mu ni uspelo ubraniti krone.

Petinštiridesetletnik je pred tem na Otoku že tri leta opravljal trenerska dela pri Sheffield Wednesdayu in Swansea Cityju.

Nuno je ob koncu sezone zapustil klub, ki ga je dvakrat zaporedoma popeljal do sedmega mesta v premier league, to sezono pa so volkovi končali na "le" 13. mestu.

