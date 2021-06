Manchester City vzel še posamični nagradi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec Manchester Cityja Ruben Dias in njegov trener Pep Guardiola sta bila izbrana za najboljšega nogometaša in trenerja elitne angleške nogometne lige za sezono 202/21, v kateri so sinjemodri osvojili naslov angleških prvakov, je objavila uradna spletna stran tekmovanja.