Vodstvo serie A bo zaprosilo za navzočnost gledalcev na tekmah

Vodstvo italijanske nogometne lige bo Italijansko nogometno zvezo (FIGC) in pristojne oblasti zaprosilo, da delno odprejo stadione za navijače, poročajo tuje tiskovne agencije. Gledalci so lahko na italijanskih stadionih zadnjič uživali 1. marca, preden so v veljavo stopili strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Kasneje je sledila še popolna prekinitev italijanskega prvenstva, ki se je po trimesečnem premoru začelo v drugi polovici junija. Po slabem mesecu dni tekem pred praznimi tribunami pa so v vodstvu tekmovanja že skorajda pripravili protokol za vrnitev navijačev na stadione.

"Trenutno zaključujemo protokol, ki ga bomo v naslednjih urah poslali na sedež FIGC predsedniku Gabrieleju Gravini, ki mu bo pomagal pri naslednjih pogovorih z italijansko vlado," so zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so, da upajo, da bodo lahko klubi v zaključku prvenstva na svojih objektih pozdravili navijače vsaj v zmanjšanem številu. Po prvotnem načrtu bi morali biti stadioni zaprti vse do konca prvenstva, ki bo trajalo do 2. avgusta. Na sporedu je še šest krogov in današnji zadnji obračun 32. kroga med Interjem in Torinom.

V prvenstvu vodi Juventus (76 točk), ki ima osem točk prednosti pred Laziem in devet pred Atalanto Josipa Iličića. Samir Handanović z Interjem na četrtem zaostaja za 11 točk, a je odigral tekmo manj.

Preberite še: