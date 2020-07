Zürich po karanteni članskega moštva na igrišče z mladinci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zürich bo naslednji dve tekmi prvenstva v torek in soboto odigralo z igralci mladinske ekipe.

Zürich bo naslednji dve tekmi prvenstva v torek in soboto odigralo z igralci mladinske ekipe. Foto: Reuters

Švicarsko nogometno moštvo Zürich bo naslednji dve tekmi prvenstva v torek in soboto odigralo z igralci mladinske ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Člansko moštvo je namreč po šestih pozitivnih testih na novi koronavirus v klubu v sedemdnevni karanteni.

"Preučili smo vse pluse in minuse ter prišli do zaključka, da si želimo v korist švicarskemu nogometu odigrati obe prihajajoči tekmi proti Baslu v torek in v soboto proti moštvu Young Boys," je danes dejal predsednik kluba Acillo Canepa.

Slednji je eden izmed šestih predstavnikov kluba, ki je bil pozitiven na zadnjih testiranjih. Zaradi tega je bila prestavljena tekma Züricha in Siona minuli konec tedna.

Švicarsko prvenstvo bi se moralo končati 2. avgusta, krogi pa si sledijo v napornem ritmu, zaradi česar bi vsaka prestavljena tekma posegala v skrajni datum Evropske nogometne zveze, ki želi do 3. avgusta dobiti imena predstavnikov v evropskih tekmovanjih za sezono 2020/21.

Zürich trenutno v švicarskem prvenstvu s tekmo manj zaseda šesto mesto in se bori za četrto mesto, ki kot zadnje še vodi v kvalifikacije za evropsko ligo.

Preberite še: