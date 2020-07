Klopp razžalostil navijače Liverpoola

Jürgen Klopp bo poleti 2024 zapustil Liverpool. Čeprav je do takrat še kaj nekaj časa, so navijači Liverpoola že zdaj obupani.

Jürgen Klopp bo poleti 2024 zapustil Liverpool. Čeprav je do takrat še kaj nekaj časa, so navijači Liverpoola že zdaj obupani. Foto: Reuters

Klopp se je na klop Liverpoola usedel oktobra leta 2015 in v tem času povsem spremenil ekipo, ki je trenutno ena boljših v Evropi. Ne samo, da so v pretekli sezoni osvojili ligo prvakov, v tej je po 30 letih Liverpool popeljal tudi do angleškega naslova. Nič čudnega, da ga navijači Liverpoola obožujejo, a Nemec je v intervjuju za nemški SWR Sport dejal, da bo na Anfieldu le še do izteka pogodbe, ki mu poteče 2023/24.

''V Liverpoolu bom še štiri leta, nato pa želim malce zadihati, najverjetneje v Mainzu,'' je dejal 53-letni nemški nogometni trener, ki se bo po avanturi v Angliji vrnil v domovino. V Mainzu je pred 20 leti začel uspešno trenersko pot.

''Moja težava je, da ničesar ne morem delati na pol. Vse ali nič. Ko so odločim nekje zapreti poglavje, ne morem takoj iti v nov projekt. Potrebujem leto dni počitka, potem pa bom sprejel odločitev,'' poudarja Nemec, ki ga mnogi v prihodnosti vidijo na klopi nemške izbrane vrste.

