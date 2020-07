Manchester United ni izkoristil darila tekmecev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 35. krogu angleškega prvenstva je Manchester United na zadnji tekmi remiziral s Southamptonom (2:2) in tako ni izkoristil spodrsljajev Chelseaja in Leicesterja, da bi se povzpel na tretje mesto, ki vodi neposredno v ligo prvakov. Rdeči vragi sicer v vseh tekmovanjih niso izgubili že 18 tekem zapored, so pa prekinili niz štirih zaporednih zmag.