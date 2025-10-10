Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
10. 10. 2025,
17.50

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
NK Bistrica NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga

Petek, 10. 10. 2025, 17.50

28 minut

Druga liga, 10. krog

Vodilni proti Jeseničanom, zasledovalca igrata med sabo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nogometna žoga dež | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

V drugi slovenski nogometni ligi kljub reprezentančnim tekmam ni tekmovalnega premora (član Triglava Hanus Sörensen je sicer v četrtek za Ferske otoke zabil dva gola). Njegovi soigralci iz Kranja v soboto gostujejo v Krškem. Vodilni NK Brinje ne bi smel imeti težjega dela z Jesenicami, ki so na 14. mestu. Nafta in Bistrica, ki sta prva zasledovalca Grosupeljčanov, igrata med sabo.

NK Rudar Velenje, NK Bravo, prva liga Telekom Slovenije
Sportal Nafti derbi kroga, v Velenju brez zadetkov

Druga liga, 10. krog:

Petek, 10. oktober:

Sobota, 11. oktober:

Nedelja, 12. oktober:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 9 tekem – 25 točk
2. Nafta 1903 9 – 25
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 9 – 20
4. Beltinci Klima Tratnjek 9 – 20
5. Pearlescent Tabor Sežana 9 – 20
6. Triglav Kranj  9 – 19
7. Bilje 9 – 17
8. Jadran Dekani 9 – 11
9. Slovan 9 – 7
10. Rudar Velenje 9 – 6
11. Ilirija 1911 9 – 6
12. Krka 9 – 6
13. Krško Posavje 9 – 6
14. Jesenice  9 – 5
15. Dravinja 9 – 4
16. Gorica 9 – 4

Najboljši strelci:

9  Bajraj (Beltinci)
7  Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Rose (Tabor)
4 – Brkić (Triglav), Jovićević (Brinje), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Matjaž (Brinje), Močnik (Beltinci), Zrnec (Brinje)
...

Tabor Sežana
Sportal Tabor Bistrici prizadejal prvi poraz
NK Bistrica NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.