Petek, 10. 10. 2025, 17.50
28 minut
Druga liga, 10. krog
Vodilni proti Jeseničanom, zasledovalca igrata med sabo
V drugi slovenski nogometni ligi kljub reprezentančnim tekmam ni tekmovalnega premora (član Triglava Hanus Sörensen je sicer v četrtek za Ferske otoke zabil dva gola). Njegovi soigralci iz Kranja v soboto gostujejo v Krškem. Vodilni NK Brinje ne bi smel imeti težjega dela z Jesenicami, ki so na 14. mestu. Nafta in Bistrica, ki sta prva zasledovalca Grosupeljčanov, igrata med sabo.
Druga liga, 10. krog:
Petek, 10. oktober:
Sobota, 11. oktober:
Nedelja, 12. oktober:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 9 tekem – 25 točk
2. Nafta 1903 9 – 25
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 9 – 20
4. Beltinci Klima Tratnjek 9 – 20
5. Pearlescent Tabor Sežana 9 – 20
6. Triglav Kranj 9 – 19
7. Bilje 9 – 17
8. Jadran Dekani 9 – 11
9. Slovan 9 – 7
10. Rudar Velenje 9 – 6
11. Ilirija 1911 9 – 6
12. Krka 9 – 6
13. Krško Posavje 9 – 6
14. Jesenice 9 – 5
15. Dravinja 9 – 4
16. Gorica 9 – 4
Najboljši strelci:
9 – Bajraj (Beltinci)
7 – Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Rose (Tabor)
4 – Brkić (Triglav), Jovićević (Brinje), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Matjaž (Brinje), Močnik (Beltinci), Zrnec (Brinje)
...