Vodilni proti Jeseničanom, zasledovalca igrata med sabo

V drugi slovenski nogometni ligi kljub reprezentančnim tekmam ni tekmovalnega premora (član Triglava Hanus Sörensen je sicer v četrtek za Ferske otoke zabil dva gola). Njegovi soigralci iz Kranja v soboto gostujejo v Krškem. Vodilni NK Brinje ne bi smel imeti težjega dela z Jesenicami, ki so na 14. mestu. Nafta in Bistrica, ki sta prva zasledovalca Grosupeljčanov, igrata med sabo.