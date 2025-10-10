Olimpija želi obrniti rezultatsko krivuljo

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 na domačem ledu pričakali Linz, katerega člani so Ken Ograjenšek (poškodba), Luka Maver in Aljaž Predan. Ljubljančani so sezono odprli s šestimi zmagami, pretekli konec tedna pa so dvakrat izgubili, tako da jih je na prvem mestu zamenjal Bolzano.

Ken Ograjenšek po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev v tekmovalni pogon, gostje bodo pogrešali še prvega vratarja Rasmusa Tirronena. Tudi Ljubljančani so imeli na zadnjih tekmah nekaj težav s kadrom, tako ob nedeljskem porazu niso igrali kapetan Robert Sabolič, kanadski napadalec Evan Polei, izkušeni domači branilec Blaž Gregorc, pa Jaka Sodja, ki si je konec septembra poškodoval koleno in bo po napovedih kluba odsoten nekaj tednov.

Olimpija je na osmih tekmah šestkrat zmagala in dvakrat izgubila, pred večerno tekmo je s 16 točkami na drugem mestu. Linz je preteklo nedeljo končal črno serijo in premagal prvake iz Salzburga. Avstrijsko moštvo je pri dveh zmagah in petih porazih, kar zadostuje za 11. mesto.

Ljubljančani bodo po večernem dvoboju tudi v nedeljo igrali doma, ob 18. uri bodo gostili Innsbruck.

Tičarjevi gostijo vodilne

Pustertal Roka Tičarja, ki je uspešno začel sezono, zvečer gosti Bolzano, prvaki iz Salzburga bodo pričakali Dunaj, Gradec pa novinca v tekmovanju Ferencvaroš.

ICEHL, 10. oktober:

Lestvica:

