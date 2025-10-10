Teden otroka: McDonald's donira 50 centov od vsakega Happy Meala za otroke v stiski ter širi sporočilo prijaznosti

McDonald's Slovenija letos ponovno združuje moči z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in tokrat podpira Teden otroka na prav poseben način. Z odgovornim poslanstvom bodo med 6. in 12. oktobrom od vsakega prodanega Happy Meala namenil 50 centov za otroke v stiski, s posebno akcijo Zahvalnice pa bodo dodatno spodbujali ustvarjalnost in širili sporočilo o pomenu prijaznosti v vsakodnevnem življenju.

McDonald'sovi zvezki, ki sicer polnijo torbe otrok v okviru projekta Polna šolska torba.

Teden otroka® je že več kot 70 let pomemben program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Vsako leto z izbrano temo in poslanico opozarja na aktualna vprašanja otrok in mladostnikov ter spodbuja družbo, da jim prisluhne in ustvari prijaznejše okolje za odraščanje. "Zato je zagotovitev sredstev za razvoj programa ključnega pomena. Le tako lahko Teden otroka še naprej dosega vsakega otroka – ne glede na njegovo okolje ali življenjske okoliščine," je povedala Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, in se za aktivno podporo zahvalila predstavnikom McDonald'sa v Sloveniiji.

Lani deset tisoč evrov, letos želijo s podporo gostov doseči še višje cilje

McDonald's Slovenija, dolgoletni podpornik aktivnosti ZPMS, je v lanskem Tednu otroka s pomočjo gostov zbral deset tisoč evrov. Letos želijo z donacijo dela prodaje Happy Mealov to številko preseči in zbrati še več sredstev za otroke, včlanjene v programe ZPMS, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Teden otroka, ki letos poteka pod geslom "prijaznost ti bo krila dala, vedno reci prosim in hvala", je McDonald's podprl tudi z lastno kampanjo Zahvalnice. V sklopu akcije so v ponedeljek, 6. oktobra 2025, v restavracijah na Šmartinski cesti v Ljubljani, na Ptujski cesti v Mariboru in v restavraciji v Kranju cel dan potekale ustvarjalne delavnice za otroke, odrasli pa so lahko svoje na listič zapisane zahvale oz. t. i. "zahvalnice" zamenjali za mali krompirček.

Z zahvalnicami lahko sodelujete lahko tudi na spletu

McDonald's sporočilo o pomenu prijaznosti širi tudi na družbenih omrežjih, kjer starše in otroke spodbuja k ustvarjanju risbic, ki so jih poimenovali "zahvalnice". Tak prispevek k širjenju prijaznosti je v Tednu otroka mogoče oddati prek spleta, na povsem preprost način. Otrok nariše risbo osebe, ki se jih želi zahvaliti, starši pa fotografijo risbe naložijo na spletno stran www.mcdonalds.si/zahvalnice. Prejeta umetniška dela bodo na spletu tudi objavljena, sodelujoči otroci pa bodo po koncu akcije prejeli poseben zvezek McDonald's.

Partnerstvo z ZPMS kot most do lokalne skupnosti

McDonald's z ZPMS sodeluje že vrsto let, med drugim v projektih Polna šolska torba in Glasbenik sem. "Programi ZPMS so skrbno oblikovani in z veliko razumevanja za potrebe otrok, mladostnikov in družin. Kot družbeno odgovorno podjetje nas sodelovanje z njimi povezuje z lokalno skupnostjo in nam omogoča, da pomagamo reševati konkretne izzive otrok," poudarja Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju Alpe-Panon.

Ustvarjanje v McDonald'sovih restavracijah.

O Tednu otroka®

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki poteka že od leta 1954. Začne se vsak prvi ponedeljek v oktobru in traja do nedelje istega tedna. Po vsej Sloveniji društva in zveze ZPMS v tem času pripravljajo ustvarjalne delavnice, predstave, koncerte, športne igre ter druženja za otroke in družine.

Mali koraki za velike cilje V McDonald'su se zavzemajo za povezano skupnost, kjer drug drugega spoštujemo in si pomagamo. Verjamejo v ljudi, ki delajo skupaj. Ne glede na to, od kod prihajajo, kaj in koga imajo radi. Podpora aktivnostim ZPMS so sicer le majhen del številnih aktivnosti in zavez v zvezi s trajnostnim ravnanjem, skrbjo za okolje in sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ki si jih je zadal McDonald's v Sloveniji.

Foto: McDonald's

