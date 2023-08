Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je velik dan za Gigija, ki se vrača domov. On je ikona našega nogometa in zelo posebna oseba," je zapisal predsednik zveze Gabriele Gravina.

Vratar italijanske ekipe, svetovnega prvaka iz leta 2006 in evropskega podprvaka iz 2012, bo na novem položaju debitiral v začetku septembra na kvalifikacijskih tekmah za EP 2024 proti Severni Makedoniji in Ukrajini.

"Reprezentanca je bila vedno del mojega življenja. Sem na razpolago selektorju Robertu Manciniju ter skupini nesebičnih nogometašev, ki se zavedajo pomena reprezentance," je ob tem dejal Gianluigi Buffon.

V dresu italijanske izbrane vrste se je večkrat pomeril tudi proti Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Buffon je v dresu azzurrov zbral 176 nastopov, z Juventusom pa je osvojil deset naslovov italijanskega prvaka, pet italijanskih pokalov in šest italijanskih superpokalov, ni pa se mu posrečilo osvojiti lige prvakov, čeprav je z Juventusom igral v treh finalih.

V karieri je igral za Parmo (1995 - 2001 in 2021 - 2023), s katero je leta 1999 osvojil pokal Uefa, Juventus (2001 - 2018, 2019 - 2021) ter PSG (2018 - 2019).

Kot vratar je zbral rekordnih devet nominacij za zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, leta 2006 je bil v glasovanju drugi, leta 2017 pa četrti.